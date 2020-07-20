2020-07-20T04:21:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 20 июля 2020: заболели почти 11,5 тысяч, умерли 260

Мы подготовили для вас последние новости о коронавирусе в Красноярске на 20 июля 2020
Ася ЖУКОВА
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Коронавирус в Красноярске, последние новости на 20 июля 202.Коронавирус в Красноярске, последние новости на 20 июля 202.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на 20 июля 202 года, в Красноярске и крае заразились коронавирусной инфекцией почти 11,5 тысяч человек. Если точнее, 11 403. За весь период 8 529 (+144 в сутки) пациентов вылечили врачи. 260 человек (+1 в сутки) спасти не удалось, они погибли. Темп прироста - 1,1 %.

Сейчас пандемия COVID охватила 59 городов и районов Красноярского края. Больше всего заболевших в Красноярске – свыше 7 тысяч человек, Северо-Енисейском районе – 13 25, Норильске – 419, Ачинске – 297…

Под наблюдением врачей на дому лечатся 2 065 (+184 новых за сутки). Снято с контроля за последние сутки – 152.

За все время в крае проведено 536 616 тестов на коронавирус, за последние сутки – 9 067.

ИСТОЧНИК KP.RU

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