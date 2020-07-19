Работа, от которой всегда тепло

Профессиональные праздники - обычно удел узких специалистов, но для жителей Красноярского края День металлурга - праздник особенный. В нашем регионе проживает огромное число людей, которые посвятили жизнь профессиям, связанным с металлом и его обработкой. В краевом центре и других крупных городах края расположено множество предприятий, составляющих львиную долю регионального и федерального бюджетов. На них трудятся тысячи рабочих, специалистов и управленцев. Наверное, поэтому, третье воскресенье июля – знаковая дата для большинства жителей края:

- Захотелось туда, где всегда тепло, - говорит о выборе профессии медиплавильщик с 20-летним стажем Григорий Ляховенко. – Это постороннего человека брызги металла завораживают, а для металлургов – это стихия, которую человек подчиняет себе силой опыта и профессионализма.

Кстати металлурги о своей профессии всегда говорят с теплом и любовью. Наверное, это закономерно. Случайных людей среди представителей этой профессии нет. Наоборот, часто встречаются династии. Помните душевный советский фильм «Большая семья»: «Сколько же на заводе Журбиных!? – удивляется новая сотрудница, вот так и в Талнахе. Отец, Сергей Кролевец 30 лет отработал на норильской обогатительной фабрике. Его сын – Иван – в Талнахе. Здесь же нашел вторую половинку. И родители жены старшего Кролевеца, кстати, всю жизнь проработали на фабрике. Династий на предприятиях Группы «Норникель» множество. Для большинства металлургов, завод – это не только профессия, это жизнь, большая семья и судьба.

День металлурга - это знаковый праздник для региона Фото: пресс-служба ПАО «ГМК «Норильский никель»

Поэтому, во время празднования Дня металлурга почти полторы тысячи лучших работников предприятий Группы «Норникель» получили награды разного уровня - министерства промышленности и торговли РФ, Красноярского края, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и муниципального образования город Норильск, корпоративные награды «Норникеля» и предприятий Группы «Норникель».Кстати металлурги о своей профессии всегда говорят с теплом и любовью. Наверное, это закономерно. Случайных людей среди представителей этой профессии нет. Наоборот, часто встречаются династии. Помните душевный советский фильм «Большая семья»: «Сколько же на заводе Журбиных!? – удивляется новая сотрудница, вот так и в Талнахе. Отец, Сергей Кролевец 30 лет отработал на норильской обогатительной фабрике. Его сын – Иван – в Талнахе. Здесь же нашел вторую половинку. И родители жены старшего Кролевеца, кстати, всю жизнь проработали на фабрике. Династий на предприятиях Группы «Норникель» множество. Для большинства металлургов, завод – это не только профессия, это жизнь, большая семья и судьба.- Захотелось туда, где всегда тепло, - говорит о выборе профессии медиплавильщик с 20-летним стажем Григорий Ляховенко. – Это постороннего человека брызги металла завораживают, а для металлургов – это стихия, которую человек подчиняет себе силой опыта и профессионализма.

В дальнейшем их наверняка будет больше, ведь, несмотря на смену вех и приоритетов развития экономики, людей дела, руками которых создается богатство страны меньше не становится. И привлекательность сложного, требующего профессионализма и самоотдачи труда металлурга растет. Так что в скором времени династии металлургов будут состоять не из 3-4 поколений, а гораздо больше.

Для большинства металлургов завод – это не только профессия, это жизнь, большая семья и судьба.Фото: Фото: пресс-служба ПАО «ГМК «Норильский никель»

А В ЭТО ВРЕМЯ

С инициативой создать скульптуру, увековечивающую труд заполярных металлургов, в городской совет депутатов в конце прошлого года обратились местные общественники. Активные горожане посчитали, что именно такой монумент придется весьма кстати по случаю 85-летия компании «Норникель». Руководство Заполярного филиала ГМК и городская администрация поддержали инициативу.

И вот архитектурно-художественная композиция «Памятник металлургам Норильска» открылась на главной площади, в год празднования 85-летия Компании «Норникель»:

- Отрадно, что именно 54 года назад наши предшественники установили на этом месте эту каменную глыбу с тем, чтобы мы, новое поколение, отдали дань норильчанам, которые в тундре возвели прекрасный город Норильск и наш комбинат, - сказал на открытии скульптурной композиции Николай Уткин, директор ЗФ «Норникеля». - И сегодня мы исполнили мечту нашего предшествующего поколения.

CПРАВКА «КП»

В июне 1966 года на Гвардейской площади Норильска установили глыбу из габбро-диабаза с памятной табличкой, что именно на этом месте появится обелиск - памятник подвигу норильчан, покоривших тундру, построивших город и металлургический комбинат.

Накануне Дня металлурга на памятном месте открыли бронзовую композицию «Металлургам Норильска». Высота памятника – 27 метров.