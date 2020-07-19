Погода в Красноярске с 20 по 24 июля: на рабочей неделе будет дождливо

Синоптики Гидрометцентра поделились прогнозом погоды на предстоящую рабочую неделю. В Красноярске ожидается по большей части прохлада и дожди. Так что зонтик не помешает. В понедельник, 20 июля днем столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов, будет пробрасывать небольшой дождик. Ночные температуры ожидаются в пределах плюс 15 градусов.

Во вторник, 21 июля метеорологи обещают до 23 градусов тепла, облачность и кратковременные дожди. Ночью в среду будет прохладнее на несколько градусов, чем в предыдущую - до плюс 12. Днем 22 июля столбики термометров поднимутся до 21 градуса тепла. В четверг, 23 июля днем - до плюс 20 градусов, ночью - также до плюс 12.

Самой прохладной будет ночь пятницы, 24 июля - до плюс 11 градусов. Однако в пятницу днем несколько потеплеет. В пятницу ожидается до 23 градусов тепла, возможны кратковременные дожди.