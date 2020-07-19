2020-07-19T08:34:54+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 19 июля 2020 года: заболели 127 человек, трое умерли

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 19 июля 2020 года
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Количество зараженных увеличилосьКоличество зараженных увеличилосьФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на утро 19 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае возросло до 11 276 человек. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 127 человек, из них 23 в Красноярске. Таким образом, темп прироста составил 1,1 процент.

Новая коронавирусная инфекция охватила 59 городов и районов края. За период пандемии врачи вылечили 8385 человек (+302 за сутки). Погибли 259 погибших (+3 за сутки).

Под медицинским наблюдением на дому 2033 человек (+141 новых за сутки). Снято с контроля за последние сутки 176.

Всего проведено тестов на коронавирус 527 549, в том числе за последние сутки - 8508.

Добавим, что красноярский Кардиоцентр может стать одной из первых клиник, которая вернется к приему больных по основному профилю. Врачи просят, чтобы это произошло как можно скорее, беречь себя и близких: «Носите маски, мойте руки, держите дистанцию и избегайте мест массового скопления людей».

Круглосуточная горячая линия 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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