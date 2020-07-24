«Вика его обняла»: хабаровчанка, которой Михаил Дегтярев помог вернуть дочь из США, рассказала подробности его визита

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал в гостях у Олеси Смирновой, которой, помог вернуть из США похищенную отцом дочь. Как водится, приехал с подарками.

- Он подарил конструктор дочке, она очень любит собирать и с удовольствием это делает, - рассказала Олеся Смирнова «Комсомольской правде». - Встреча прошла очень тепло. Это истинная правда. Он даже полюбился нашей собачке. Вика его обняла, а когда он ушел, она сказала, что он хороший. Да?

- Угу, - кивает дочка в ответ, а после добавляет: - Только он подарок забыл.

Вика наблюдается у невролога после случившегося Фото: соцсети

- Вика сделала ему подарочек из пластилина, а он забыл, - пояснила ее мама.- Суматоха была. Но зато она сама его подарком весь вечер играла, собирала, она это любит.

Напомним, Олеся Смирнова и ее 7-летняя дочь неожиданно оказались в центре большой политики после пресс- конференции, которая состоялась 21 июля в Хабаровске. Тогда Михаил Дегтярев выступал впервые в должности и.о. губернатора Хабаровского края. Прозвучал вопрос: что вас связывает с регионом? Он ответил: около года назад помог вернуть девочку, которую отец втайне от матери увез заграницу. И попросил их откликнуться, сказал, что хотел бы увидеться.

Та самая мама, 30 летняя Олеся Смирнова, почти сразу отреагировала на это предложение. Звучали мнения, что история выдуманная. Поэтому женщина выложила фрагмент пресс-конференции у себя на странице в инстаграме, подписав: «Дегтярев из Москвы помогал Хабаровску. Это чистая правда!».

В августе прошлого года бывший муж Смирновой пришел на встречу с девочкой и не вернул ее после прогулки . Он увез девочку в Южную Корею, а затем в США. Мать отправилась следом, чтобы вернуть ребенка. Но в полиции не стали ей помогать, так как девочки не было в розыскной базе. Тогда Дегтярев был главой комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и приехал в Хабаровск на хоккейный матч. Он помог через Интерпол решить вопрос о возвращении ребенка. Вику удалось вернуть в феврале 2020 года. Но история эта стала известна только сейчас. Когда после отставки Сергея Фургала, арестованного из-за обвинения в организации заказных убийств, Михаил Дегтярев возглавил регион. Вполне ожидаемо, что нового человека не приняли. Досталось и Олесе за ее хорошее отношение к Дегтяреву.

Вика в этом году пойдет в 1 класс Фото: соцсети

- Я не жалею, что это обнародовала, - уверяет Олеся. – А те, кто осуждает… Пусть это остается на их совести. Я стояла бы так за каждого кто откликнулся. Я бесконечно благодарна и буду стоять горой и стеной за каждого, кто не прошел мимо моей беды. То, что сейчас происходит в инстаграме после того, как я поддержала Михаила Владимировича, шквал различных обвинений, все это никак не влияет на мое мнение. Шесть месяцев я не слышала и не видела свою доченьку. Ходила ко всевозможным начальникам, писала политикам и медийным личностям. Потом решила обратиться к Михаилу Владимировичу. Так сложилось, что мои знакомые его встретили и рассказали, что произошло. Он сказал, что поможет и помог! И делал все возможное, чтобы вернуть малышку. Как чувствует себя дочка? Когда оказались в Хабаровске, когда она увидела своих друзей, родных, конечно, стало легче. С нами работали психологи и до сих пор наблюдаемся у невролога.

Добавим, что в этом году Вика пойдет в первый класс в своем родном городе.

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