2020-07-16T14:38:43+03:00
Происшествия

Мосты разрушены, дома затоплены. В Туве объявлен режим ЧС из-за вышедших из берегов рек

Уровень воды начал снижаться, но подтопленными остаются 136 домов [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Людям предлагают эвакуироваться в пункты временного содержания Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краюЛюдям предлагают эвакуироваться в пункты временного содержания Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
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Туву топит уже несколько суток к ряду. В республике ввели режим ЧС из-за вышедших из берегов рек Власти и спасатели говорят: наводнение спровоцировали обильные дожди. По оперативным данным регионального МЧС, пострадали 5 районов республики. Особенно три муниципалитета - села Сайлыг, Шуй и Булун-Терек (Чеди-Хольский, Тайгинский и Чаа-Хольский районы). Спасатели говорят, что в селах затопило 136 приусадебных участков. По некоторым дорогам невозможно проехать - они превратились в реки. Стихия разрушила, по данным властей региона, 10 мостов и около 12 дорог.

Наводнение в Туве.Видео ГУ МЧС по Туве

Однако есть надежда, что уже вскоре большая вода начнет сдавать позиции.

- На горной речке вблизи села Булун-Терек Чаа-Хольского района уровень воды снизился, снижение за сутки составило 115 сантиметров, вода с приусадебных участков уходит, также уровень воды падает в реках четырех районов Тувы, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального главка МЧС.

В некоторых реках вода начала падать Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В некоторых реках вода начала падать Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Спасатели работают в круглосуточном режиме, помогая людям выбраться из затопленных домов. В районе подтопления экскаваторами строят насыпи в надежде не подпустить воду к домам. Погибших нет.

Спасатели работают круглосуточно на эвакуации людей Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Спасатели работают круглосуточно на эвакуации людей Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Пока на подтопленных территориях достаточно медикаментов, еды и предметов первой необходимости.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

- Вчера 36 человек, среди которых 10 детеи , направлялись из Кызыла в село Мугур-Аксы, застряли между бродами реки Барлык, - рассказал глава республик Шолбан Кара-оол. - Всех эвакуировали. Теперь они в безопасности.Чеди-Хольский район

Многие люди оказались в ловушке Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Многие люди оказались в ловушке Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Открыты эвакопункты в селе Ак-Тал (Чеди-Хольский район) и с Сайлыге - однако пока пострадавшие от паводка не обращались туда.

Стихия разрушила дороги и мосты Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Стихия разрушила дороги и мосты Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Особенно непростая ситуация в селе Кызыл-Даг - здесь вода снесла дамбу.Под воду ушли 127 дворов. Всех людей пришлось эвакуировать - 483 человека, в числе которых 203 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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