2020-07-16T12:20:55+03:00
Наука

Пролетает с огоньком. Сибиряки делятся снимками путешествующей из Возничего в Большую медведицу кометы NeoWise

Хвостатая гостья видна невооруженным глазом, и снять ее можно даже на простой телефон [фото]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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NeoWise, она же - Огонек-27 Фото: Сергей КарповNeoWise, она же - Огонек-27 Фото: Сергей Карпов
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В небе над Сибирью - новая звезда. Это комета NeoWise, она же Огонек №27, замеченная весной этого года американским телескопом NeoWise. Учены не стали долго мудрствовать и окрестили ее так же, как телескоп. Вот уже 5 дней сибиряки любуются хвостатой гостьей. В Красноярске ее видно прямо с балкона многоэтажки, да так хорошо, что можно снять даже на обычный мобильник. Красноярские туристы даже телескоп с собой в дорогу на озера Хакасии прихватили, чтобы насладиться захватывающим зрелищем.

Огонек над Беле Фото: Сергей Сошенко

Огонек над Беле Фото: Сергей Сошенко

- Все лето с семьей отдыхаю на Беле в Хакасии - путешествуем на трейлере. Телескоп вожу с собой. Слышал давно, что она пролетать будет, но вчера увидел своими глазами. Собирался спать уже ложиться, смотрю - летит. Достал телескоп. Дети соседские (мои уже спали) в восторге были, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск фотограф Сергей Сошенко. - Зрелище, конечно, завораживающее.

Еще бы! Ведь комету видно не доли секунд, - восходит она каждый вечер, чтобы светить целый час!

Огонек-27 видно жаде невооруженным глазом Фото: Сергей Карпов

Огонек-27 видно жаде невооруженным глазом Фото: Сергей Карпов

- Ежедневно вижу ее из окна собственной квартиры в Красноярске, - говорит Сергей Карпов, астроном, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник красноярского института физики СО РАН. - Максимальная яркость у нее была 10 июля, и будет видно ее над северным горизонтом до 25 июля. Сфотографировать можно даже на телефон.

дети особенно в восторге от хвостатой гостьи Фото: Сергей Сошенко

дети особенно в восторге от хвостатой гостьи Фото: Сергей Сошенко

Впрочем, по словам ученого, Огонек-27 хорошо была видна и раньше, но только на Севере, а там сейчас полярный день. К тому же NeoWise была еще слишком низко над горизонтом. Зато теперь самое время полюбоваться ее прекрасным хвостом. Ведь комета на таком близком расстоянии от Земли была целых 4, 5 тысячи лет назад. Так что гостья не только хвостатая и прекрасная, а еще и древняя.

- Комета облетает вокруг Солнца и ежедневно можно видеть, как она путешествует из созвездия Возничего в созвездие Большой медведицы, - пояснил «Комсомольской правде» - Красноярск Карпов. - Оптимальное время для наблюдения сейчас с половины первого до часу ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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