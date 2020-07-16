2020-07-16T08:01:31+03:00
Общество

«Ушла домой буквально на полчаса»: жительница Хакасии заявила, что ее сына похитили органы опеки

СК разбирается в истории с исчезновением мальчика со двора в Абакане
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Женщине не отдают ребенкаЖенщине не отдают ребенкаФото: Мария ЛЕНЦ
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СК занимается делом об исчезновении ребенка со двора в Абакане. 33-летняя мать мальчика Снежана Б. уверяет - ребенка похитили органы опеки и теперь не дают женщине видеться с ним. Сейчас мальчик находится в детском ценетре поселка Майна. Своей ситуацией Снежана поделилась в программе «Мужское и Женское» (Первый канал). Оказывается, сына она не видела уже 34 дня.

- Я со своим сыночкой во вдоре гуляла, - рассказывает женщина, - 30 градусов жара, мне стало плохо, я ушла домой буквально на полчаса, потом стала кричать его. Все. Ребенка нет. Мне сказали, что приехали на машине, быстренько-быстренько кинули его в машину и уехали.

Мать говорит, что за безопасность сына не переживала, когда отлучалась - он играл с друзьями. По мнению Снежаны, все дело в... квартире, где они с сыном живут. На нее положили глаз родственники и всячески стараются отнять, ведь жилье по завещанию матери Снежаны досталось ее сыну. Двум тетям женщины это, с ее слов, не дает покоя.

- Тети хотят взять опеку и заполучить эти квадратные метры, - считает женщина.

Снежана Б. уверена, что ребенка отняли из-за квартиры Фото: Первый канал

Снежана Б. уверена, что ребенка отняли из-за квартиры Фото: Первый канал

А сын, получается, стал разменной монетой в споре женщины с родственниками. Однако, как выяснилась, не так уж чиста героиня. С органами опеки у нее довольно непростые отношения - в 2016 году ее даже хотели лишить родительских прав. Однако суд оставил сына с матерью.

Тети женщины и правда заинтересованы в опеке над мальчиком, но не из-за квадратных метров, как считает мать. Обе женщины уверяют, что Снежана, как мать, не состоялась - бьет ребенка почем зря, словно собачонку, тот ее боится. В студии предположили (и не без оснований), что у женщины проблемы с алкоголем. С работой тоже не ладится.

- Дорогая, морда ты не мытая, ты что поливаешь нас на всю страну, - возмущенно заявила тетка женщины. - За то, что мы тебя кормим, поим, за твоим ребенком ухаживаем. Я кредит взяла твои долги все покрыла...

КОММЕНТАРИЙ

ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии:

- Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по всем изложенным в программе фактам организована процессуальная проверка. В ближайшее время будут опрошены участники инцидента, сотрудники органов системы профилактики и проведены необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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