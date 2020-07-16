«Ребята, это вам»: в Красноярске фотограф-визажист поблагодарила спасающих от COVID-19 врачей фотосессией в стиле икон

Визажистом 39-летняя красноярка Елена Васильева работает уже 4 года - у нее свой салон красоты на Караульной. Много клиентов, среди которых и врачи. Год назад Елена отучилась на фотографа - давно мечтала и, наконец-то, решилась. Но и салон красоты, конечно, не оставила. Говорит, и визаж, и фотография помогают нести красоту в мир.

Врачам понравилось Фото: Елены Васильевой

После того, как в Красноярске вновь после ограничений заработали салоны, Елена много общалась с медиками. Люди в такие места приходят не только поухаживать за собой, но и расслабиться и, конечно, делятся эмоциями - это обычное дело. Свой проект фотограф посвятила врачам за периметром.

- Да, у меня есть клиенты-доктора, и всю эту историю я слышу из первых уст. Мне захотелось снять что-то на эту тему. Думала, искала информацию, прорабатывала идеи, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Елена. - Выяснилось, что много слез и боли вокруг коронавируса. А я не хочу показывать слезы и боль. Захотелось что-то светлое и хорошее снять. К нам приходят врачи, они рассказывают, каково это - как болеют, лежат в реанимации, умирают их коллеги; многие не видят детей неделями. Мой врач-стоматолог, к которому я хожу, сейчас работает с коронавирусными больными - они в первый же день, как заступают на дежурство, очками этими стирают кожу в кровь.

Фотограф говорит, что будет цела серия снимков на тему коронавируса и врачей Фото: Елены Васильевой

Ходят с подкладками. Так что это, действительно, тяжелая работа, и мне просто хотелось поблагодарить всех врачей. так и пришла идея сделать в стиле икон снимки. Фотосессия была большая, так что в итоге получится что-то вроде триптиха - это будет моей дипломной работой. Хотелось при это, чтобы лицо модели выражало спокойствие и умиротворение...

Елена разослала снимки самым дорогим клиентам и выложила в Инстаграм. Написала: «Ребята, это вам».