2020-07-16T04:37:17+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 16 июля 2020 года: заболели 133 человека, один умер

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 16 июля 2020 года
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Количество зараженных коронавирусом растетКоличество зараженных коронавирусом растетФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на утро 16 июля, количество заразившихся коронавирусом в Красноярске и крае возросло до 10 889 человек. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден еще у 133, из них 26 в Красноярске.

География распространения новой инфекции – 59 городов и районов края. В Красноярске – 26 новых случаев, в Туруханском районе – 40, в Норильске – 21, в Ачинске – 16, в Назарово – 12, в Канске – 7, в Шарыпово – 5, в Дудинке – 2. В четырех районах - Канском районе, Абанском, Большеулуйском и Бирилюсском - по одному случаю.

Таким образом, темп прироста составил 1,2%.

За весь период пандемии врачи вылечили 7407(+ 280 за сутки), умерли 235 (+1 за сутки).

Под медицинским наблюдением на дому 2021 человек (+217 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки - 183 человека.

За все время проведено тестов на коронавирус в крае - 500 105 (+9124 за последние сутки).

ИСТОЧНИК KP.RU

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