Сергей Еремин: «Коронавирус стал объективной реальностью, отрицай его, не отрицай»

- Почти 4 месяца мы живем в режиме ограничений – есть требования Роспотребнадзора, медицинские показания, рекомендации ВОЗ, цифры, статистика… Но люди не всегда понимают, зачем нужны эти меры. Насколько сейчас адекватна реакция на ограничения, масочный режим, и какова реакция властей?

- Да, такого вызова наше общество еще ни разу не испытывало – ни руководители, ни жители, ни бизнес. Но сейчас, спустя время, уже можно говорить, какие решения были правильными. С одной стороны, жесткая, неумолимая статистика – то рост, то убыль. И за 4 месяца новой реальности накопилась усталость, все накалены. Вирус стал объективной реальностью, отрицай его, не отрицай, он все равно с нами и нужно беречь себя и друг друга.

С другой стороны, многое удалось сделать. Даже на уровне внутреннего ощущения – уже непроизвольно надеваешь маску, используешь санитайзер, соблюдаешь дистанцию. Сейчас практически 90-100% людей используют маски в автобусах, магазинах.

Ситуация сохраняется непростая, но принимаемые решения необходимы, лучше перестраховаться, чем допустить неконтролируемое количество заболевших.

Показателен недавний случай в автобусе, когда пассажир отказался надевать маску. Его некорректным поведением возмутились другие. Или в магазинах: у кассы есть разметка, и если кто-то подходит вплотную, без маски, люди начинают делать замечания. Конечно, аудиовещание, социальные ролики о нормах поведения воздействуют на людей, и это заметно, – растет уровень самоорганизации, самодисциплины. Это важный этап, на который мы сейчас выходим.

На мой взгляд, обязательное ношение масок одна из наиболее эффективных мер. Хотя многие могут ее трактовать как ограничение прав, но это мера элементарной безопасности, которая действует.

- С 11 июля снят запрет на продажу алкоголя после 18:00. Когда в начале апреля меру вводили, были ожидания резкой реакции. Мы провели опрос – насколько это ограничение вас беспокоит. Оказалось, обеспокоенных меньшинство. На ваш взгляд, насколько это проблема была надуманной или реальной?

- Если говорить о своих субъективных ощущениях, то это больше надуманная проблема. Конечно, кто-то реагировал – как такое возможно, раньше покупали в любое время, а теперь нельзя. Я тоже наблюдал в магазине на кассе ситуацию – вечер пятницы, без десяти 6, очередь человек 7-8. Люди подходят, просят пробить алкоголь, обещают потом снова встать в очередь… Но все это были единичные случаи. Мера была адекватной, и статистика полиции это подтверждает.

Однако есть более важный момент с торговлей алкоголя – и я постоянно поднимаю этот вопрос – незаконная торговля алкоголя. Да, мы проводим рейды с полицией, пресекаем такие случаи, работаем и с предпринимателями, и с управляющими компаниями.

На этой проблеме мы гораздо сильнее сконцентрированы, потому что это связано со здоровьем людей. И должны быть жесткие меры ответственности.

Так за 6 месяцев 2020 года мы снесли 60 павильонов. Для сравнения: в прошлом году за 12 месяцев было снесено чуть более 30 штук.

Представьте: 60 торговых точек, которые практически круглосуточно работали, не обращая внимания на запреты или законы. Я считаю работу в этом направлении очень важной, и нужно задействовать все рычаги для решения этой проблемы.

Концерт на рассвете

- В этом году многие городские мероприятия прошли в режиме онлайн или поменяли свой формат – начиная с празднования 9 мая, и День города, и детский карнавал. Конечно, в проведении праздников были свои нюансы. Какие-то новые форматы мероприятий вы отметили для себя как позитивные?

- Это тоже стало новым вызовом в сложившейся реальности. Можно было сидеть и ничего не делать, сославшись на коронавирус, но мы пошли на эксперименты. Можно говорить, какие форматы срабатывают. Во-первых, наши творческие коллективы решили записывать хорошие концерты даже в необычных условиях. Не так давно была запись на рассвете в 3 часа утра. Это дает возможность увидеть не только творчество, но и красоту сибирской природы.

Или еще один интересный формат – мобильные культурные программы с использованием ретро-транспорта 9 мая. Такие мероприятия делают атмосферу в городе более теплой, праздничной.

И, конечно же, соцсети – здесь много находок, челленджей, причем в них принимают участие не только российские города, мы в этом году подключились и получили массу поздравлений с праздниками. Конечно, живое общение ничем не заменишь, оно ценно, но такие инструменты коллективной жизни отлично срабатывают.

Также в этом году был уникальный выпуск школьников – выпускной в режиме онлайн. Я всегда говорю, что мы должны смотреть на будущее глазами нашей молодежи. Когда я смотрел на запись выпускного, то видел лица ребят – они абсолютно не парятся, не переживают. Кто-то сидит на диванчике, кто-то с бутербродом и чаем. Я даже шок испытал! Но когда стал общаться, понял, мы больше себя накручиваем, а они спокойно к этому относятся. Да, они скучают по школе, но жизнь на этом не остановилась, она трасформировалась, изменилась. Поэтому к этому нужно относиться с пониманием.

Сломал? Подметай!

- Сергей Васильевич, ГИБДД недавно привело статистику – несмотря на самоизоляцию, казалось бы, меньше машин должно быть на дорогах, но есть рост ДТП и даже с летальными исходами. Раньше можно было бы это объяснить техническим фактором – проблемы со знаками, светофорами… Сейчас технически все оснащено. Современное оборудование, знаки. Остается фактор человеческий. Что сейчас город делает для того, чтобы меньше людей гибло на дорогах.

- Да, сейчас техническая оснащенность, если сравнивать с картиной 10-летней давности, - просто небо и земля. Но трагические цифры есть, я смотрю сводки каждый день. Есть страшные дни, когда по несколько ребятишек попадают в ДТП.

Если раньше дети были до начала июня под присмотром школы, потом пришкольные лагеря, оздоровительные санатории, трудовые отряды.

Сейчас дети только под присмотром родителей. Поэтому роль родителей должна возрастать. Я своим детям постоянно говорю о безопасности, напоминаю о правилах поведения на улице.

Но в этой ситуации мы все должны проявлять гражданскую ответственность: если где-то увидели ребенка в потенциально опасной ситуации, нужно сделать замечание.

Со своей стороны мы также проводим работы – ремонт дорог, пешеходная доступность, которой я всегда уделяю большое внимание. Стараемся предоставить пешеходам больший комфорт и безопасность.

Можно вводить штрафы за нарушения, ставить везде камеры. Но также нужно менять сознание людей, воспитывать. Если ребята будут воспитываться в новой реальности, в новых условиях, они вырастут и будут понимать, что надо жить так.

- Много чего было поставлено на паузу в связи с ковидом, но ремонт и благоустройство города не остановились. Город преображается, и очень печально, когда вандалы что-то ломают, жгут скамейки… Есть у вас какой-либо подход для решения проблемы, ее понимание?

- Я испытываю боль от такого! Это моя одна из главных внутренних болей – когда я вижу такие фото. Сожженные скамейки, беседки на Столбах, на Гремячей гриве. Бывает от переизбытка злости прям сальто делаешь! Мое внутреннее ощущение – такие люди просто пользователи, они не чувствуют город своим.

А человек хоть раз лопатой, вилами, метлой что-то сделает для города, у него будет чувство, что это твое!

Я бы законодательно ввел: за такие нарушения – две недели отработка на благо города. Сломал, зафиксировали – мети, копай, убирай. Это была бы действенная мера.

Но вообще надо воспитывать красотой, и мы все делаем, чтобы город преобразить.

Я за то, чтобы прививать людям стандарты поведения в обществе, людей надо воспитывать. Создавать те самые стандарты поведения в обществе, в котором он живет.

Это не решается одним днем, это процесс воспитания целого поколения. Когда я вижу, как идет семья, и мама или папа бросают бумажку, а ребенок делает замечание, это вызывает умиление. Я готов такого ребенка на руках носить! Значит, можно воспитать!

Мы находимся в непростой ситуации все устали, надо потерпеть и бережно относиться друг к другу. Город не останавливается в своем развитии, мы будем стараться, чтобы Красноярск становился красивее и комфортнее, чтобы жители чувствовали себя по-настоящему комфортно.