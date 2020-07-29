Коронавирус в Красноярске, последние новости на 29 июля 2020: пациентов с COVID-19 лечат с помощью арт-терапии

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 29 июля в Красноярском крае 12 734 подтвержденных диагноза (+153 за сутки). Из них 41 человек из Красноярска.

Выздоровели 11 433 пациентов (+395 за сутки). Погибли 311 человек (+6 за сутки). Темп прироста за сутки – 1,2 процента.

За все время проведено тестов на коронавирус в регионе – 589 748, в том числе за последние сутки - 4937.

Под наблюдением сейчас находятся 2988 человек (+275 новых за сутки, снято с наблюдения– 169).

Тем временем в госпитале на Рокоссовского, где пациенты с диагнозом COVID-19 находятся на долечивании, для их восстановления применяют арт-терапию. Это направление в психотерапии и психологической коррекции, основанное на применении для терапии искусства и творчества. Например, рисование.

Пациентам нравится рисовать Фото: vk.com/shtabkrskstate

Занятие длится около часа, время пролетает незаметно, а эмоциональный фон пациентов заметно улучшается. Люди становятся более открытыми, легче идут на контакт с врачом, а это залог скорейшего выздоровления. Врачи уверены, что между эмоциями и иммунитетом существует связь. Поэтому этот метод дает отличные результаты. Поэтому в краевой больнице также решили применять эту технологию и в основном госпитале.