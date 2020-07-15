«На последнем «ой» вытащили пацана!»: жительница Хакасии спасла тонущего мальчика, пока его отец и другие очевидцы бездействовали

На минувших выходных на Красноярском водохранилище едва не произошла трагедия. На глазах многочисленных очевидцев мог утонуть ребенок. Как все это было, на своей страничке в соцести написала жительница Хакасии Валентина Корзунова. Вместе со своими собаками и подругой она в тот день отдыхала на берегу. В это время на противоположной стороне рыбачили мужчина с мальчиком лет двенадцати. После прогулки Валентина решила искупаться. Спустя несколько минут раздался крик: «Женщина, спасите, тону…». Как оказалось, мальчик попытался переплыть залив, но примерно в 7 метрах от берега начал тонуть.

Во время спасательной операции собаки беспокойно бегали по берегу Фото: соцсети

Валентина Корзунова вспоминает:

«Не шутит - реально тонет, голова под воду уходит. Рванула к нему, а он уже почти под водой вовсе. Папаша на берегу что-то там говорил... Дальше сложно. Помню, что Чир скакал, как ненормальный, лаял. Он плавать вовсе не умеет, воду впервые в жизни увидел. Пацан уже не боролся, тащила, как могла. Но сама стала уходить под воду. Смешно, до берега метра три осталось - а все... никак. Увидела Настю. Знаю, что она не умеет плавать толком. Попросила попробовать дать руку. Но это же Настя! Она рванула к нам в воду! На последнем «ой» таки вытащили пацана…»

Тут же его отец переплыл протоку и начал выяснять, что произошло, а после преспокойно уплыл обратно, приказав сыну следовать за ним. В отличие от отца, мальчик искренне поблагодарил своих спасительниц.

Валентина Корзунова Фото: соцсети

Валентина Корзунова до сих пор не может успокоиться после этой истории. Ведь на берегу в это время рыбак сидел с удочками и даже не попытался помочь.

Но зато поступок Валентины Корзуновой и Анастасии Блажновой отметили в МЧС, при этом, указав на ряд ошибок, которые могли стоить жизни и им, и тонущему мальчику.

- Ошибка Валентины в том, что она не стала никого звать на помощь, а сразу ринулась спасать мальчика, - пояснил «Комсомольской правде» - Красноярск заместитель начальника Центра госинспекции по маломерным судам МЧС России по Хакасии Александр Попов. - В таких ситуациях надо попутно успевать задействовать как можно больше людей, если таковые имеются на берегу или в воде. Необходимо кричать, звать на помощь, обращать на себя внимание, попросить окружающих вызвать скорую и спасателей. Потом лучше отменить вызов, чем потерять время, когда помощь действительно понадобится. Еще одна ошибка, которая едва не стоила жизни женщине и мальчику: надо адекватно оценивать свои силы. Спасать людей в воде – физически очень сложно, к тому же сам утопающий может представлять опасность, в панике он может начать топить своего спасателя. Чтобы успешно спасать утопающих надо знать, с какой стороны к ним подплывать, как безопасно их подхватить и транспортировать. В этом случае если бы и Валентина выбилась из сил и начала тонуть, последствия были бы печальнее в два раза.

В МЧС поблагодарили Валентину и ее подругу за спасение ребенка Фото: МЧС Хакасии

В МЧС напомнили в очередной раз, что много трагических случаев произошло из-за недосмотра за детьми у воды. Нельзя оставлять детей без присмотра, тем более нельзя поручать детям какие-либо задачи или работы в воде! Находясь на берегу водоема – не спускайте глаз со своих детей.

- Что касается равнодушия окружающих: понять, что за движения происходят в воде действительно непросто, в этом случае бы все исправили крики и призывы на помощь, - сказал Александр Попов. - И, да, в последнее время людям проще оставаться безучастными свидетелями, нежели придти на помощь. Истинных героев, готовых в любой ситуации придти на помощь, очень мало. Так что надо беречь себя и своих близких. Валентина проявила героизм, очень хорошо, что все прошло успешно, и оба выбрались из воды живыми. Мы благодарны за ее подвиг, хоть тут не обошлось без ошибок, надеюсь, на их ошибках научатся и другие.