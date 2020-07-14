2020-07-14T04:23:00+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 14 июля 2020: заболевших уже 10 628, погибших 232 человека

Мы подготовили для вас последние новости о коронавирусе в Красноярске на 14 июля
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Количество заразившихся продолжает увеличиватьсяКоличество заразившихся продолжает увеличиватьсяФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на утро 14 июля количество официально зарегистрированных и лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Красноярском крае составило 10 628. География распространения – 58 территорий край. За минувшие сутки – 128 новых случаев.

Из них на Красноярск приходится 61 случай, а всего в краевом центре было инфицировано 6 855 человека. В Северо-Енисейском районе – 1321 случай, новых за сутки нет. В Норильске – 300 (за сутки 7). В Ачинске – 209 (+8), Берёзовском районе – 152 (+0), Железногорске – 143 (+2), Емельяновском районе – 140 (+0), в Канске – 133 (+4), Дивногорске – 128 (+11), Минусинске – 99 (+4), Богучанском районе – 91 (+0).

Всего с начала эпидемии в крае было выписано 6 811 пациентов в COVID-19, за сутки – 119 новых. Количество погибших – 232. Под медицинским наблюдением – 2 025, за сутки 115 новых. Обследовано на коронавирус 484 372 человека, за минувшие сутки 3 263.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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