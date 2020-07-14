«Была угроза распространения»: пожарные всю ночь боролись с огнем на загоревшейся лесопилке

Под Кодинском, в понедельник, 13 июля полыхнула лесопилка. Случилось все ближе к ночи, когда сотрудники уже разошлись по домам, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/790334" frameborder="0"></iframe> Пожар в Кежемском районе.Видео: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Спасатели говорят, что загорелся лес, уже подготовленный к дальнейшей продаже - на складе готовой продукции. Загорелись опилки. Огонь очень быстро распространился на гигантской территории - 2 000 квадратных метров. Сухая древесина воспламеняется очень быстро.

Огонь охватил лесопилку в полночь Видео: ГУ МЧС по Красноярскому краю

- Сообщение о пожаре в Кежемском районе поступило в 22.04 по местному времени, - передает пресс-служба регионального главка МЧС. - Существовала угроза распространения на большую площадь. Пожару был присвоен 2 ранг сложности. На тушение пожара привлекалось 72 человек и 26 единиц техники.

Пожарные всю ночь боролись с огнем Видео: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Вся ночь ушла у пожарных, чтобы побороть пламя - они разделились на четыре группы и с разных сторон пытались его остановить.

Огонь охватил лесопилку в полночь Видео: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Только в 05.09 по местному времени с ним удалось совладать - пожар был локализован, а угроза распространения огня снята.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/790336" frameborder="0"></iframe> Ночной пожар.Видео: ГУ МЧС по Красноярскому краю

- В настоящее время идет разбор штабелей горящих пиломатериалов с дальнейшей их проливкой, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск старший оперативный дежурный ЦУКС регионального МЧС Константин Смыслов.

К счастью, в огне никто не пострадал.