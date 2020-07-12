2020-07-12T08:54:35+03:00
Дом. Семья

Смешно шипит и пыхтит. В Красноярском крае на трассу вышел совенок и стал звездой соцсетей

Малыш как-то отбился от мамочки, пришлось его отнести подальше от трассы [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Совенок-красавчик на трассе Фото: стопкадр с видеоСовенок-красавчик на трассе Фото: стопкадр с видео
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Совенок с Богучанской трассы в Красноярском крае стал звездой ТикТока. Малыш отбился от мамочки и выскочил на трассу, по которой двигается довольно много большегрузов. Александр Мальцев, водитель из местных, случайно заметил слетка, когда тот припрыгал уже вплотную к дорожному полотну.

Совенок с Богучанской трассы.Видео: Александр Мальцев

Пришлось относить подрастающего обитателя местных лесов подальше от опасной дороги. Видео, которое сделал Александр, собрало десятки тысяч лайков, а маленький представитель ястребиных сов (Surnia ulula) стал настоящей звездой соцсетей: за него переживают и умиляются, как малыш пытается защищаться - грозно распахивает крылья, уморительно шипит и пыхтит.

- Кого только не встретишь на Богучанской трассе? Ты чей такой, маленький? Ты мамку потерял? - Александр осторожно подходит к слетку.

Малыш, видимо, пришел на звук с дороги - видят совы днем очень плохо, ориентируются в основном на звук. Вот совенок и выскочил практически на дорожное полотно и подслеповатыми глазами смешно вглядывался в трассу. Когда Александр подошел к слетку, тот начал защищаться - смешно шипел, пыхтел и воинственно распахивал крылья - дескать, уходи, чужак, а тоне поздоровится.

Чтобы совенок не пострадал, Александру пришлось прервать ненадолго рейс, чтобы отнести малыша подальше от дороги. Здесь его могли бы просто задавить.

- Перенес подальше, а то сшибет кто-нибудь. Я и сам не заметил, кто это такой сидит, пока близко не подъехал, - делится Мальцев с подписчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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