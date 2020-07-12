В Красноярске ожидается теплая, но пасмурная рабочая неделя с дождями

Неделя будет теплей, но зонтик не помешает Фото: Мария ЛЕНЦ

Синоптики Гидрометцентра рассказали о погоде на предстоящую рабочую неделю в Красноярске. Она будет облачной, солнечных деньков будет не так уж и много. Однако при этом будет тепло.

В понедельник, 13 июля синоптики обещают небольшой кратковременный дождик, облачно. Днем столбики термометров поднимутся до +26 градусов, небольшой северный ветер. В ночь на вторник, 14 июля будет пасмурно - до +16 градусов. Пасмурная погода простоит и в течение всего дня - до + 27 градусов, осадков не ожидается. В среду ночью метеорологи обещают также до +16, однако днем будет значительно прохладнее - до +21 градуса. Возможен кратковременный дождь, переменная облачность. Такая же температура сохранится и днем в четверг, 16 июля, а ночи будут прохладнее - до +12 градусов.

В пятницу, 17 июля днем столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Ожидается небольшой дождик. В общем, не забудьте захватить с собой на работу зонтик - он на предстоящей неделе явно не помешает.