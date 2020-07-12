2020-07-12T06:52:17+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 12 июля 2020: заболели 134, умерли 13

Мы подготовили для вас последние новости о коронавирусе в Красноярске на 12 июля
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Количество зараженных увеличилосьКоличество зараженных увеличилосьФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на утро 12 июля 2020 года, число зараженных коронавирусом в Красноярске и крае возросло до 10 369. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 134 пациентов, из них 63 в Красноярске. Таким образом, темп прироста составил 1,3%.

Новая коронавирусная инфекция охватила 58 городов и районов края. За все время врачи вылечили 6 525 (+ 210 за сутки). Погибли 225 (+ 13 за сутки).

Под медицинским наблюдением на дому 1 998, в том числе за последние сутки взят 201. Снят с контроля за последние сутки 151.

Всего проведено тестов на коронавирус 471 263, за сутки 10 669.

Круглосуточная горячая линия 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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