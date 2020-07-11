Коронавирус в Красноярске, последние новости на 11 июля 2020 года: умерших больше 200, среди заболевших 42 младенца

По данным оперативного штаба на 11 июля 2020 года, в Красноярске и крае COVID-19 заразились 10 235 человек, из них 42 младенца, детей до года. Умерли 212 человек, за минувшие сутки зарегистрировано еще 17 летальных исходов.

За все время врачи вылечили 6 315 человек (+265 за сутки). Темп прироста - 1,3 %. Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией 129. География распространения – 58 городов и районов края. Впервые в список попал Дзержинский район.

Всего в Красноярске и крае проведено 460 594 тестов на коронавирус. За последние сутки – 9 811. Под наблюдением врачей 1 948 человек (+217 новых за сутки). Снято с контроля за последний день – 180.

КОНКРЕТНО

Из всех случаев заболевания COVID-19: 4450 бессимптомных, 1810 легких, 3665 – средней степени тяжести, 310 тяжелых.

По возрастам: 42 человека до года, 1-6 лет – 285, 7-14 лет – 325, 15-17 лет – 117, 18-29 лет – 1524, 30-49 лет – 3925, 50-64 лет – 2664 и старше 65 лет – 1 353.