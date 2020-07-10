2020-07-10T11:35:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 10 июля 2020: заболели 10 235, выздоровели 6 315

Мы подготовили для вас последние новости о коронавирусе в Красноярске на 10 июля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Коронавирус в Красноярске, последние новости на 10 июля 2020Коронавирус в Красноярске, последние новости на 10 июля 2020Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на утро 10 июля в Красноярском крае было зафиксировано официально 10 235 случаев заболевания коронавирусом. В том числе в последние сутки – 129. Из них ровно 109 человек – в Красноярске. Краевой центр держит первенство, здесь с начала эпидемии – 6 678 инфицированных COVID-19.

Динамика в Красноярском крае

Динамика в Красноярском крае

На втором месте Северо-Енисейский район – 1321 заболевший, там была вспышка заболевания в рабочем поселке Еруда, но после того, как ее погасили, количество новых инфицированных растет незначительно.

На третьем месте Норильск – 264 человека, за сутки новых нет. Затем Ачинск – 197, Березовский район – 152, Емельяновский район – 133 (+8), Железногорск – 125 (+0). В Минусинске за сутки 1 новый случай, итого 93, в Дивногорске – 99.

Распространение вируса в регионе

Распространение вируса в регионе

Выздоровело с начала эпидемии уже 6 315 пациентов, за минувшие сутки 265 К сожалению, количество погибших – за сутки – 17 человек, всего – 212.

Темп прироста за сутки – 1,3 %. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 1 948 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 217. Снято с медицинского наблюдения последние сутки – 180. Проведено тестов на коронавирус всего 460 594, из них за последние сутки – 9 811.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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