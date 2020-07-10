«Ползают по бетону и отчаянно пищат»: уехавшие в отпуск хозяева заперли на балконе кота и кошку, а она окотилась

Даже приблизительно трудно сказать, сколько времени кошачья семья бедствует на балконе 7-го этажа по Ленинградскому, 26 в Железногорске. Но факт остается фактом: хозяева отправились в отпуск и заперли кота и беременную кошку британской породы на балконе без воды и корма. Об этом случае никто, наверное, так и не узнал бы. Но... кошка окотилась. И вот уже сутки новорожденные малыши отчаянно взывают о помощи.

Соседи пытаются хоть как-то помочь малышам Фото: соцсети

- По какой-то причине мать она так себе, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск зоозащитники, к которым обратились соседи. - Может, молодая просто, первые роды. Мокрые от дождя, котята ползают по бетону и отчаянно пищат. Этот писк и услышали вчера соседи. Он продолжался всю ночь. Утром в чате дома началась переписка. К вечеру вызвали полицию в надежде,что подскажут как быть. Напрасно. Сухой остаток: все службы сослались на законы,запрещающие проникать в жилище. И ничем не помогли. У неравнодушных соседей была только одна цель - найти котят, которые забились под тяжелый ковер, перенести их, как минимум, в коробку, согреть. Увы...

Британка принесла котят, которые прячутся от холода Фото: соцсетиФото: Мария ЛЕНЦ

Малыши, видимо, под ковром спасаются от холода, как могут. А соседи - уже весь дом! - думают, как выручить их из беды. Придумали, что смогли - на доску приклеили миски, в которые положили корм и воду для родителей, и спускают на веревках. Бросили сухих пеленок - на балконе сыро, идет дождь. Но малышам это не поможет.

Соседи решили связаться с хозяевами британцев. Те сказали, что вернутся только дня через два - они в другом районе края. Тогда люди начали откровенно наезжать - трудно сутки напролет слышать писк котят, да и взрослых тоже жалко так, что сердце разрывается. После ссоры жесткого разговора по телефону хозяева обещали приехать завтра. Но доживут ли до этого котята - вопрос.