Стоп-коронавирус: норильские изобретатели придумали умные перчатки и датчик для точного соблюдения дистанции

Лето для школьников-изобретателей не проходит зря: началась Летняя программа Инженерного марафона IMAKE, IMAKE Camp. 14-дневная образовательная программа включает онлайн лаборатории и DIY-мастерские; инженерные соревнования «Вот так могу»; прямые эфиры и онлайн-лектории; мастер-классы для начинающих изобретателей; уроки английского; курсы по строительству сайтов, интернет-мониторингу и работе с информацией.

Первая двухнедельная смена лагеря проходит сейчас и закончится 12 июля, вторая пройдет с 20 июля по 2 августа. Попасть в IMAKE Camp могут школьники от 10 до 16 лет. Но расскажем по секрету, основные события доступны для всех, нужно лишь найти группу IMAKE Camp Вконтакте.

- Сейчас мир стремительно меняется, и очень важно, что появилась возможность все задуманные изобретения быстро воплощать в реальности. И если у детей есть нестандартные идеи, они станут новыми Илонами Масками и Стивами Джобсами. Наша задача – научить мыслить нестандартно и дать инструменты для воплощения в жизнь, - рассказала разработчик интерактивных программ инженерного марафона IMAKE Наталья Дивеева. – Еще один важный момент инженерного марафона – создать для детей-изобретателей сообщество друзей, они же особенные, погруженные в науку. Первая смена нашего IMAKE Camp еще не закончена, а половина уже хотят остаться и на вторую смену. Спрашиваем, а вы не устали? Нет, не устали!

Фото группы vk.com/imake2019

Что изобретают начинающие инженеры?

В условиях пандемии защита проектов сейчас проходит в режиме онлайн, дальнейшая работа с консультантами по доработке проектов тоже пройдет дистанционно.

Среди изобретений этого сезона – система мониторинга температуры стен, предложенная норильской школьницей Варварой Дудиной:

- Наша семья столкнулась с тем, что в одной из комнат стало холодно. Чтобы решить эту проблему, сначала нужно было обнаружить трещину в стене. Для этого есть тепловизор, но он стоит дорого, а я придумала кабель с датчиками, который крепится на стену и передает данные на компьютер с интервалом в две секунды, специальная программа анализирует полученную информацию и выдает результат. Все комплектующие моего прибора российского производства. Это изобретение поможет тем, кто покупает квартиру, можно проверить стены и найти скрытые трещины.

Владимир Южаков из Норильска предложил устройство для своевременной медицинской помощи детям под названием Babyhelp. Диабет, астма и другие тяжелые болезни могут вызвать обморок, потерю сознания, и в таких случаях важно, чтобы окружающие не растерялись и быстро смогли оказать помощь. Это устройство выглядит как браслет на запястье с несколькими кнопками, каждая из которых хранит какую-то важную информацию. Например, контакты родителей, диагноз ребенка, первая помощь, которая ему может потребоваться.

- Устройство замеряет пульс, если ребенку плохо, оно дает звуковой сигнал и открывает доступ к информации о родителях, - поясняет изобретатель. – У моего изобретения есть аналоги: умные часы или телефон, в котором есть нужная информация. Но умные часы стоят дорого. А телефон неудобен: кто будет искать в нем информацию, особенно, когда время дорого? А тут все происходит мгновенно: сигнал, - и на дисплее появляются все нужные данные для оказания экстренной помощи.

Теперь юным изобретателям предстоит получить онлайн-консультации экспертов для технической доработки проектов.

«IMAKE АНТИВИРУС» - как жить в условиях карантина?

В этом году организаторы конкурса добавили специальную номинацию «IMAKE АНТИВИРУС».И здесь тоже много идей. Например, Владимир Южаков из Норильска придумал перчатки со встроенными дип-слайдами для оценки бактериального, вирусного или грибкового поражения поверхности, а Матвей Верхотуров — очиститель поверхности на основе тока высокой частоты. Юные изобретатели из Забайкальского края Тимофей Винокуров и Иван Шестаков предложили использовать для более точного соблюдения дистанции между людьми ультразвуковые датчики, а Михаил Балинский из Дудинки — создать карманный многофункциональный ультратонкий градусник для оперативного определения температуры тела. Константин Пантелеев из села Газимурский Завод предложил идею по усовершенствованию антибактериальной жидкости, Анастасия Плотникова из Читы предложила разработать устройство для мониторинга состояния больных, а София Пацкун из Мончегорска – компьютерную игру о коронавирусе.

Фото группы vk.com/imake2019

Наша справка

Конкурс юных изобретателей «IMAKE» организован компанией «Норникель» для поддержки и развития навыков изобретательской деятельности среди детей и молодежи.

Впервые конкурс прошел в 2018 году. В нем могут принять участие школьники от 6 до 17 лет из Читы, Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района, Мончегорска и Печенгского района. В 2019 году «Норникель» запустил обновленную программу по развитию детского изобретательства и инженерной мысли – марафон «IMAKE». И в рамках этого марафона в июле и августе пройдет две смены IMAKE CAMP, а самые активные выпускники после снятия всех ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, получат путевки на инженерно-изобретательские смены в самые крупные и известные российские детские центры отдыха.