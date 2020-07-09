2020-07-09T10:46:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 9 июля 2020 года: за сутки заболели 128, погибли 14

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 9 июля 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 9 июля 2020 года.Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 9 июля 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на 14 часов 9 июля, количество заразившихся COVID-19 в Красноярске и крае превысило 10 тысяч человек. Теперь их 10106. За последние сутки было официально подтверждено еще 128 случая заболевания, 100 из них в Красноярске. Темп прироста - 1,3%.

Новая инфекция охватила 57 городов и районов края. За весь период пандемии врачи вылечили 6050 (+ 318 в сутки), погибли 195 (+14 в сутки).

Под медицинским наблюдением на дому 1911, за последние сутки взято 167. Снято с контроля за сутки 128.

Данные по районам.

Данные по районам.

Всего проведено тестов на коронавирус 450 783, за минувшие сутки 9873.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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