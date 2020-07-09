Новые камеры видеофиксации на дорогах Красноярского края: добавится 40 рубежей контроля

Новые камеры видеофиксации нарушений Правил дорожного движения появятся на дорогах Красноярского края. Об этом сообщили в Краевом управлении автодорог. Дополнительных рубежей контроля будет 40, их установят до конца этого года. Контракт с компанией подрядчиком на установку и обслуживание оборудования заключен на 5 лет. Министр транспорта Константин Димитров наглядно пояснил эффект таких мер на примере перекрестка улиц 9 мая и Авиаторов в Красноярске. Изначально там фиксировали по 1500 нарушений ежедневно, сегодня – не более 300. Аналогичная ситуация и на других рубежах. То есть количество нарушений снижается, и, как следствие, число ДТП.

И в целом будут добавляться не менее 25 камер на дорогах края.

- В этом году усиливается работа с пешеходами. Если ранее на нерегулируемых пешеходных переходах работали 2 камеры фиксации нарушений правил проезда транспортных средств, то теперь мы внедрять 12 таких рубежей, фиксирующих нарушения по статье 12.18. «Не предоставление преимущества пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе, - добавил министр транспорта края.

Среди основных нарушений, которые планируется фиксировать новыми комплексами – нарушение правил проезда перекрестков и нарушения требований дорожных знаков и разметки.

ТОЧКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НОВЫХ РУБЕЖЕЙ КОНТРОЛЯ

12 рубежей контроля будут фиксировать нарушения водителей, не уступающим дорогу пешеходам:

Красноярск:

- Щорса, 62

- Красноярский рабочий, 157

- 26 Бакинских комиссаров, 48

- Краснодарская, 8

- 60 лет Октября, 69

- Лесопарковая в районе дома улицы Курчатова, 15 «Б»

- Красноярский рабочий, 126

- 60 лет Октября, 55

- Енисейский тракт 3 «Г».

Норильск

- проспект Ленинский, 42.

Канск

- 40 лет Октября, 29.

Минусинск

- Абаканская, 64.

6 рубежей контроля для фиксирования превышение скорости:

- Березовский район, автодорога «Красноярск-Железногорск», 21 км, 23 км

- Березовский район, автодорога «Обход Красноярска», 21 км, 26 км

- Назаровский район, автодорога «Ачинск-Ужур-Троицкое», 38 км, 46 км

- Емельяновский район, автодорога Подъезд к аэропорту «Емельяново», 1 км, 2 км (направление к аэропорту)

- Норильск, автодорога «Норильск-Алыкель», 17 км, 20 км

- Канский район, автодорога «Канск-Тасеево-Устье», 10 км, 20 км.

9 рубежей контроля перекрестков:

Красноярск

- Копылова и Партизанская

- Копылова и Киренского

- Алексеева и Батурина

- Комсомольский и Ястынская

- Комсомольский и Мате Залки

- Ленина и Декабристов.

Ачинск

- Свердлова и Зверева

Лесосибирск

- Горького и Хлебозаводская

Шарыпово

- Центральный и Комсомольская.

12 линейных рубежей фиксации превышение скорости и движение по встречной полосе.

Красноярск

- Белинского, 3

- путепровод транспортной развязки в месте пересечения Калинина и 2-ая Брянская

- Гусарова, 7

- путепровод от Тотмина до Калинина.

ЗАТО г. Зеленогорск

- Рабочая, участок от КПП-1 до пересечения с улицей Индустриальной.

Лесосибирск

- автодорога «Красноярск-Енисейск», 287 км

Березовский район

- автодорога «Красноярск-Железногорск», 19 км

Шушенский район

- автодорога «Шушенское-Сизая», 7 км

Уярский район

- автодорога «Уяр-Заозерный», 12 км

Минусинский район

- автодорога «Саяны» (Минусинск-Курагино-Артемовск), 37 км

Ачинский район

- автодорога «Ачинск-Бирилюссы», 2 км

- автодорога «Ачинск-Ужур-Троицкое», 13 км.