Новые камеры видеофиксации на дорогах Красноярского края: добавится 40 рубежей контроля
Новые камеры видеофиксации нарушений Правил дорожного движения появятся на дорогах Красноярского края. Об этом сообщили в Краевом управлении автодорог. Дополнительных рубежей контроля будет 40, их установят до конца этого года. Контракт с компанией подрядчиком на установку и обслуживание оборудования заключен на 5 лет. Министр транспорта Константин Димитров наглядно пояснил эффект таких мер на примере перекрестка улиц 9 мая и Авиаторов в Красноярске. Изначально там фиксировали по 1500 нарушений ежедневно, сегодня – не более 300. Аналогичная ситуация и на других рубежах. То есть количество нарушений снижается, и, как следствие, число ДТП.
И в целом будут добавляться не менее 25 камер на дорогах края.
- В этом году усиливается работа с пешеходами. Если ранее на нерегулируемых пешеходных переходах работали 2 камеры фиксации нарушений правил проезда транспортных средств, то теперь мы внедрять 12 таких рубежей, фиксирующих нарушения по статье 12.18. «Не предоставление преимущества пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе, - добавил министр транспорта края.
Среди основных нарушений, которые планируется фиксировать новыми комплексами – нарушение правил проезда перекрестков и нарушения требований дорожных знаков и разметки.
ТОЧКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НОВЫХ РУБЕЖЕЙ КОНТРОЛЯ
12 рубежей контроля будут фиксировать нарушения водителей, не уступающим дорогу пешеходам:
Красноярск:
- Щорса, 62
- Красноярский рабочий, 157
- 26 Бакинских комиссаров, 48
- Краснодарская, 8
- 60 лет Октября, 69
- Лесопарковая в районе дома улицы Курчатова, 15 «Б»
- Красноярский рабочий, 126
- 60 лет Октября, 55
- Енисейский тракт 3 «Г».
Норильск
- проспект Ленинский, 42.
Канск
- 40 лет Октября, 29.
Минусинск
- Абаканская, 64.
6 рубежей контроля для фиксирования превышение скорости:
- Березовский район, автодорога «Красноярск-Железногорск», 21 км, 23 км
- Березовский район, автодорога «Обход Красноярска», 21 км, 26 км
- Назаровский район, автодорога «Ачинск-Ужур-Троицкое», 38 км, 46 км
- Емельяновский район, автодорога Подъезд к аэропорту «Емельяново», 1 км, 2 км (направление к аэропорту)
- Норильск, автодорога «Норильск-Алыкель», 17 км, 20 км
- Канский район, автодорога «Канск-Тасеево-Устье», 10 км, 20 км.
9 рубежей контроля перекрестков:
Красноярск
- Копылова и Партизанская
- Копылова и Киренского
- Алексеева и Батурина
- Комсомольский и Ястынская
- Комсомольский и Мате Залки
- Ленина и Декабристов.
Ачинск
- Свердлова и Зверева
Лесосибирск
- Горького и Хлебозаводская
Шарыпово
- Центральный и Комсомольская.
12 линейных рубежей фиксации превышение скорости и движение по встречной полосе.
Красноярск
- Белинского, 3
- путепровод транспортной развязки в месте пересечения Калинина и 2-ая Брянская
- Гусарова, 7
- путепровод от Тотмина до Калинина.
ЗАТО г. Зеленогорск
- Рабочая, участок от КПП-1 до пересечения с улицей Индустриальной.
Лесосибирск
- автодорога «Красноярск-Енисейск», 287 км
Березовский район
- автодорога «Красноярск-Железногорск», 19 км
Шушенский район
- автодорога «Шушенское-Сизая», 7 км
Уярский район
- автодорога «Уяр-Заозерный», 12 км
Минусинский район
- автодорога «Саяны» (Минусинск-Курагино-Артемовск), 37 км
Ачинский район
- автодорога «Ачинск-Бирилюссы», 2 км
- автодорога «Ачинск-Ужур-Троицкое», 13 км.
ИСТОЧНИК KP.RU