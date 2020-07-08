Ущерб экологии севера, причиненный в результате аварии на Норильской ТЭЦ, будет возмещен в полном объеме

Ущерб, причиненный экологии в результате технологической аварии в Норильске, будет возмещен в полном объеме за счет компании «Норникель». Напомним, 29 мая в результате просадки грунта из разрушенного резервуара разлилось более 21 тысячи тонн нефтепродуктов. В настоящее время почти все дизельное топливо с поверхности водоемов собрано, загрязненный грунт вывезен на специализированный полигон для утилизации.

Однако «Норникель» не согласен с размером вреда, рассчитанного Росприроднадзором – это почти 148 миллиардов рублей. По мнению компании, взятые в основу принципы расчетов исказили результаты и нуждаются в корректировке.

Так, при расчете был использован максимальный коэффициент 5, который учитывает длительность негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект (Кдл). Согласно сложившейся правоприменительной практике, такой коэффициент носит штрафной характер, он применяется, если ликвидация загрязнения проводится с большим опозданием или не проводится вовсе.

В данном же случае компания приступила к ликвидации последствий безотлагательно, как только стало известно о разливе нефтепродуктов. Таким образом максимальный коэффициент Кдл не может быть применен. Это первый аргумент. И второй аргумент – попавшее в водные объекты дизельное топливо не относится к категории растворимых загрязняющих веществ, которые нельзя собрать с поверхности. Почти все они были собраны.

Некорректно, по мнению компании, была определена и масса вылившихся нефтепродуктов. Правильным будет подчитывать их после того, как дизельное топливо собрано с водной поверхности, плюс сорбенты и загрязненный грунт в районе ТЭЦ. Но для расчета ущерба были взяты цифры, сделанные еще до завершения работ.

Таким образом, «Норникель» предлагает организовать совместную работу с Росприроднадзором, другими государственными организациями и независимыми экспертами: объективно подсчитать ущерб, нанесенный окружающей среде, и выработать эффективные мероприятия для ее восстановления.

Добавим, что в настоящее время уже идет рекультивация земельных участков. Вместе с привлеченными ведущими российскими и зарубежными специалистами компания ведет поиск технологий и средств, которые позволят восстановить окружающую среду в максимально полном объеме.

В ГУ МЧС России по Красноярскому краю прокомментировали текущую ситуацию:

- Активная фаза по сбору топливно-водяной смеси завершена, объемы собираемой смеси с каждым днём уменьшается. На сегодняшний день собрано топливно-водяной смеси 33 401 кубометров. В том числе с акватории водоемов 25 702 кубометров, из топливно-водяных котлованов – 7 699 кубических метров. В места складирования на территории ТЭЦ-3 загрязненного поверхностного грунта вывезено 188 502 тонн. Обработано сорбентом 140,2 км береговой линии и 271 720 квадратных метров загрязненной территории. За предыдущие сутки к ликвидации ЧС привлечено 345 человек и 176 единиц техники, из них от МЧС России 11 человек и 3 единиц техники. Авиационная группировка составляет 2 воздушных судна.