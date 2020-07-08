2020-07-08T13:46:56+03:00
Дом. Семья

«Колючему комочку очень повезло»: в Красноярске 11-месячному ежику под наркозом спасли лапку от обмотавшихся волос

Африканской ежихе грозила ампутация
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Для малышей обмотанные вокруг лапки волосы - настоящая беда Фото: Роев ручейДля малышей обмотанные вокруг лапки волосы - настоящая беда Фото: Роев ручей
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Для маленьких домашних животных волосы на полу - настоящее орудие убийства. И это не шутка. Они обматываются вокруг лапок и запросто могут сдавить так, что спасать животное (хомяка, свинку или ежика - не суть) придется в клинике. Красноярским ветеринарам из клиники «Лимпопо» удалось сохранить молодой африканской ежихе Марфе лапку - правда, пришлось делать операцию под наркозом.

Марфе всего 11 месяцев. Она молода и очень активна. Хозяева рассказывают, что часто по ночам просыпаются от самого настоящего топота. Нет, это не домовичок расшалился - это Марфа прогуливается и осматривает территорию. Но о том, что волосы, остающиеся на полу практически в любой квартире, для ежей опасны , хозяева и подумать не могли, ведь Марфа у них совсем недавно поселилась. А раньше ежиков не держали.

- Этому колючему комочку повезло, процесс не дошел до ампутации лапки, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск ветеринары. - Операция прошла успешно - волосы, обмотавшиеся вокруг лапки, удалили. Но прежде чем отпустить питомца погулять по квартире, хозяевам ежиков обязательно нужно убедиться, что малышу ничего не угрожает.

Марфа на операционном столе Фото: клиника «Лимпопо»

Марфа на операционном столе Фото: клиника «Лимпопо»

Ветеринары рассказывают, что владельцы ежей частенько обращаются за помощью именно в таких ситуациях, как у Марфы. Среди причин ампутации - волосы на первом месте.

- Они цепляются за лапки животных, наматываются на них, тем самым сдавливая, - пояснили в клинике. - В это время нарушается кровоснабжение сосудов, мягкие ткани конечности некрозируют, и лапка просто отмирает. Иногда ее удается спасти, иногда один выход - ампутация конечности.

Сейчас Марфа уже идет на поправку. К счастью, лапы на месте. А значит, вновь можно будет топать по ночам в квартире и держать хозяев в ежовых рукавицах. Главное - чтобы волос на полу больше не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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