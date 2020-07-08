Лесные пожары в Красноярском крае: горит на труднодоступных территориях - тушат с воздуха

В лесах Красноярского края введен режим ЧС в связи с непростой пожароопасной обстановкой. В основном страдают северные районы региона - этим летом установилась засушливая жаркая погода с повышенной грозовой активностью. Сухие грозы чаще всего и становятся причиной пожаров в лесах. Горит в основном в труднодоступных территориях Эвенкийского, Богучанского, Кежемского и Мотыгинского районов, где нет дорог, и тяжелая техника пройти не может.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/789187" frameborder="0"></iframe> Сибирь и Дальний Восток охвачены лесными пожарами.В МЧС Красноярского края уточнили, что основная часть пожаров сосредоточена на труднодоступных территориях, где почти нет дорог и возможности проехать тяжелой технике, поэтому спасателей доставляют авиацией.

Тем не менее власти наращивают контингент лесопожарных - в основном в Приангарье и Эвенкии. Сейчас здесь работают 1 400 человек, 170 единиц техники и 30 воздушных судов. На самых опасных участках установлены видеокамеры, специалисты ведут космический мониторинг очагов возгорания.

К тушению начали привлекать пожарных-парашютистов - они работают в Кежемском, Енисейском и Тасеевском районах. Штат - 60 человек, в их зоне ответственности более 500 гектаров леса.

Добавим, что по информации МЧС России, на территории Сибири и Дальнего Востока сейчас 234 лесных пожара на площади 140 тысяч гектаров.