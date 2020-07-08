«Вы нарушили мои правила!»: нетрезвая учительница начальных классов устроила истерику сотрудникам ДПС

Учительница начальных классов одной из школ Саяногорска напилась. Само по себе - не преступление. Подумаешь, выпил человек. Но женщина уселась за руль и стала колесить по городку. А когда ее машину остановили, 45-летняя женщина решила «поучить» уму-разуму сотрудников ДПС. Видео оказалось на регистраторе, установленном в машине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/789226" frameborder="0"></iframe> Нетрезвая учительница начальных классов.Видео: Гу МВД по Хакасии

- Около полуночи в дежурную часть полиции Саяногорска поступило анонимное сообщение, о том, что во дворе дома № 11 Заводского микрорайона водитель с признаками алкогольного опьянения управляет автомобилем ВАЗ 21070, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ГУ МВД по Хакасии. - На месте стражи порядка предложили женщине пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Аргументируя тем, что автомобилем она не управляла, педагог отказалась от процедуры.

В полиции скромничают. Вела себя дама не просто вызывающе - она истерила и требовала адвоката.

- Почему не даете моего адвоката?! Вы беспредел творите! Вы нарушили мое правило! Нарушили мои правила. Я двигалась в машине, которая не двигалась, - заплетающимся языком вещает учительница. - Это менты! Дебилы. Я учу детей-дебилов, таких, как ты...

Угомонить нетрезвую учительницу, отстаивающую свои «правила» удалось не сразу. На женщину составили административный материал по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования). Машина на штрафстоянке. Не исключено, что и на работе даму за такое поведение по голове не погладят.