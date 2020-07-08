«Вы нарушили мои правила!»: нетрезвая учительница начальных классов устроила истерику сотрудникам ДПС
Учительница начальных классов одной из школ Саяногорска напилась. Само по себе - не преступление. Подумаешь, выпил человек. Но женщина уселась за руль и стала колесить по городку. А когда ее машину остановили, 45-летняя женщина решила «поучить» уму-разуму сотрудников ДПС. Видео оказалось на регистраторе, установленном в машине.
Нетрезвая учительница начальных классов.Видео: Гу МВД по Хакасии
- Около полуночи в дежурную часть полиции Саяногорска поступило анонимное сообщение, о том, что во дворе дома № 11 Заводского микрорайона водитель с признаками алкогольного опьянения управляет автомобилем ВАЗ 21070, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ГУ МВД по Хакасии. - На месте стражи порядка предложили женщине пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Аргументируя тем, что автомобилем она не управляла, педагог отказалась от процедуры.
В полиции скромничают. Вела себя дама не просто вызывающе - она истерила и требовала адвоката.
- Почему не даете моего адвоката?! Вы беспредел творите! Вы нарушили мое правило! Нарушили мои правила. Я двигалась в машине, которая не двигалась, - заплетающимся языком вещает учительница. - Это менты! Дебилы. Я учу детей-дебилов, таких, как ты...
Угомонить нетрезвую учительницу, отстаивающую свои «правила» удалось не сразу. На женщину составили административный материал по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования). Машина на штрафстоянке. Не исключено, что и на работе даму за такое поведение по голове не погладят.
ИСТОЧНИК KP.RU