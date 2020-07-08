Мечта садовода: мощь и надежность аккумуляторной техники

Благодаря внедрению новой аккумуляторной платформы Battery Universe компания Kärcher готова предложить дачникам и садоводам линейку мощных и надежных беспроводных газонокосилок, триммеров и кусторезов.

Газонокосилка LMO 18-36

Для работ на средних и малых площадях отлично подойдет газонокосилка LMO 18-36 с 18-вольтным аккумулятором, маневренная и легкая с шириной среза в 36 см, а также объемом травосборника 45 литров. Модель имеет малый вес, высокую маневренность для легкого ухода даже за газонами сложной формы, а также благодаря системе «2 в 1», можно собирать срезаемые стебли в травосборник или при помощи мульчирующего комплекта распределять их по газону в качестве естественного удобрения.

Заточенный стальной нож гарантирует аккуратный срез травы. Газонокосилка впечатляет также удобством в управлении: высота среза регулируется очень легко, предусмотрены 4 ступени, а поводковая рукоятка снабжена оболочкой из приятного на ощупь вспененного полимерного материала и выключателями с обеих сторон.

Очень практичным решением является также указатель уровня заполнения травосборника, информирующий о необходимости его опустошения. Для защиты детей от травм предусмотрен предохранительный ключ, исключающий непреднамеренное включение газонокосилки. Другие особенности: регулируемая по высоте рукоятка для работы в удобной позе, возможность сложить ее для хранения газонокосилки с экономией места и гребенки для аккуратной обработки краев газона.

Подробнее: https://www.karcher.ru/ru/home-garden/sadovaya-tehnika/akkumuljatornye-gazonokosilki/lmo-18-36-battery-14444200.html

Газонокосилка Kärcher. Фото предоставлено компанией Kärcher

Кусторез HGE 18-50

Идеально подходит для формирования и обрезки живых изгородей и кустарников. Тихий, практичный и удобный в использовании, благодаря отсутствию надоедливого кабеля и работе от аккумулятора. Ножи с алмазной заточкой обеспечивают особую точность реза, длина которого составляет 50 см.

В этой модели предусмотрена функция пиления. В передней части зубья ножей заточены таким образом, что позволяют обрезать ветви, диаметр которых превышает расстояние между зубьями. Этот кусторез также оснащен защитой для лезвий ножа, предотвращающей повреждение стен и пола, и насадками для удаления обрезков листвы и веток.

Его рукоятку можно повернуть на 180 и закрепить в пяти различных положениях для комфортного обращения с инструментом. Все аккумуляторные кусторезы серии оснащены предохранителем непреднамеренного запуска. Кусторезы выключаются автоматически, если отпустить любую из двух рукояток.

Подробнее: https://www.karcher.ru/ru/home-garden/sadovaya-tehnika/akkumuljatornye-kustorezy/hge-18-50-battery-14442400.html

Кусторез от Kärcher. Фото предоставлено компанией Kärcher

Триммер

Оснащаемый витой леской аккумуляторный триммер LTR 18-25 Battery Set гарантирует максимально аккуратное подравнивание газонной травы. Он надежен в работе, отличается низким уровнем шума и позволяет легко скашивать траву в углах и узких местах, а также обрабатывать края газонов, примыкающие к дорожкам или террасам. При этом автоматическое удлинение лески обеспечивает постоянную рабочую ширину, а малый вес и вторая рукоятка – удобную работу с инструментом. В комплект его поставки входят аккумулятор и зарядное устройство.

Сменный аккумулятор прослужит долго благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам и может использоваться в других аппаратах

Kärcher на платформе Battery Power 18 В. На ЖК-дисплее аккумулятора всегда можно увидеть сколько времени работы или заряда осталось.

Подробнее: https://www.karcher.ru/ru/home-garden/sadovaya-tehnika/akkumuljatornye-trimmery/ltr-18-25-battery-set-14443010.html

Триммер Kärcher. Фото предоставлено компанией Kärcher

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