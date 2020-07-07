2020-07-07T11:00:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 7 июля 2020 года: за сутки заболели 132, погибли 8

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 7 июля 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 7 июля 2020 года.Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 7 июля 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на 14 часов 7 июля, количество заразившихся COVID-19 в Красноярске и крае достигло почти 10 тысяч. Сейчас их 9848. За последние сутки было официально подтверждено еще 132 случая заболевания, из них 101 в Красноярске. Темп прироста - 1,4%.

Новая инфекция охватила уже 57 (+2 за сутки) городов и районов края. Впервые случаи заражения были выявлены в Большеулуйском и Партизанском районах.

Количество заразившихся COVID-19 в Красноярске и крае достигло почти 10 тысяч.

Количество заразившихся COVID-19 в Красноярске и крае достигло почти 10 тысяч.

За весь период пандемии врачи вылечили 5421 (+278 за сутки), погибли 172 (+8 за сутки). Под медицинским наблюдением на дому 1892, за последние сутки взято 149. Снято с контроля 21447, за сутки 84.

Всего проведено тестов на коронавирус 433484, за минувшие сутки 3964.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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