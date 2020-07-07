2020-07-07T08:28:19+03:00
Общество

Маленькое чудо: на Ивана Купалу лосята из красноярского зоопарка приняли душ вместе с радугой

Сколько было радости! [видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
На Иван Купала лосята из красноярского зоопарка приняли душ вместе с радугой. Фото: стоп-кадр Роев ручей.На Иван Купала лосята из красноярского зоопарка приняли душ вместе с радугой. Фото: стоп-кадр Роев ручей.
Изменить размер текста:

На Иван Купала 2020 лосятам Персику и Тату из «Роева ручья» под Красноярском устроили душ вместе с радугой. Эффектным видео поделились сотрудники зоопарка.

Красота! Фото: стоп-кадр Роев ручей.

Красота! Фото: стоп-кадр Роев ручей.

На кадрах видно: купание из шланга для молодых лосей – большое удовольствие. Сначала они немножко сторонились водных струй, фыркали. А потом освоились, начали подставлять бока, тянуться к «фонтану». И вскоре уже вовсю носились друг за другом по вольеру, а их тем временем поливали водичкой из шланга.

Иван Купала 7.07.2020 в Красноярске: душ устроили даже лосятам.Видео: Роев ручей.

В знойный день под солнцем от капель даже образовалась радуга. Так что лосятам организовали не только бодрящий душ, но и маленькое природное шоу. Эмоций было – нет, не море – радуга!

Маленькое чудо: бежим на радугу. Фото: стоп-кадр Роев ручей.

Маленькое чудо: бежим на радугу. Фото: стоп-кадр Роев ручей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иван Купала в 2020 году: история и традиции праздника

Праздник Ивана Купалы в 2020 году приходится на 7 июля. Однако отмечать его начинают еще накануне - вечером 6 июля (сразу после захода солнца). Продолжаются же гулянья всю ночь: народ кутит до самого рассвета. Но почему же именно эта ночь считалась такой особенной? Ведь наши предки были уверены, что в это темное время лешие, русалки, водяные, домовые и прочие нечистые выходят «на охоту», вода и огонь приобретают магическую силу, а где-то в мире зацветает папоротник (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Купила себе лифчик!»: под угрозой лишения родительских прав мать 10 детей рассказала, на что потратила 170 тысяч пособий
Собственные дочери говорят, что у матери даже конфету не выпросишь. Женщина в ответ объяснилась, как тратит деньги. Заступились за нее и чиновники
Новости 24
Новые рейсы к морю запускают из Красноярска
Ударил ножом и лег спать: знакомый убитой в Минусинске женщины-педиатра идет под суд
Жителей Красноярского края просят опознать женщину
Мужчина после инсульта пропал в Красноярске
Коронавирусные доплаты соцработникам Красноярска и края в 2020 году: продлены до сентября, выделено еще 222 миллиона
В Абаканской протоке Красноярска обнаружили бобров и ондатр
Линейка «Балтики 0» пополнилась малиновым вкусом
В Красноярском крае на тушении лесных пожаров заняты более 1,3 тысячи человек
В Красноярске поврежденное ограждение Троицкого кладбища восстановят в этом году
Ситуация с состоянием склона на территории, прилегающей к улице Огородная, находится на контроле мэрии
ВТБ Факторинг упрощает подключение к платформе GetFinance
В Красноярском крае после гибели туристов на озере Маслеево возбудили уголовное дело
Клиенты ВТБ смогут получить до 1 миллиона рублей только по паспорту
В Красноярске назначили нового главу Свердловского района
В Красноярске две подруги выпали из окна: погибли обе
Житель Красноярска сжег дотла дом бывшей супруги
ВТБ до сентября продлевает использование корпоративных карт с истекшим сроком действия
Красноярцы дали имена двум пока непостроенным прогулочным теплоходам
Прокуратура Красноярского края проверит смерть врача от коронавируса
В Красноярске – три «перевертыша» за день
Как безопасно поставить палатку, чтобы защититься от упавшего дерева, удара молнии
Коронавирус в Красноярске на 5 июля 2020: за сутки заболели еще 133 человека
В Красноярском крае следователи проверяют обстоятельства гибели женщины на озере во время урагана
Красноярская блогер и телеведущая Анастасия Поползина скончалась от рака
Красноярская медсестра, переболевшая «короной»: «Ты можешь просто не заметить, как твои легкие превратятся в «кашу»
В Красноярском крае от коронавируса впервые умерли медработники
Повеселились с размахом: в Хакасии на корпоративе из сейфа украли 200 тысяч рублей