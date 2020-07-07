Маленькое чудо: на Ивана Купалу лосята из красноярского зоопарка приняли душ вместе с радугой

На Иван Купала 2020 лосятам Персику и Тату из «Роева ручья» под Красноярском устроили душ вместе с радугой. Эффектным видео поделились сотрудники зоопарка.

Красота! Фото: стоп-кадр Роев ручей.

На кадрах видно: купание из шланга для молодых лосей – большое удовольствие. Сначала они немножко сторонились водных струй, фыркали. А потом освоились, начали подставлять бока, тянуться к «фонтану». И вскоре уже вовсю носились друг за другом по вольеру, а их тем временем поливали водичкой из шланга.

Иван Купала 7.07.2020 в Красноярске: душ устроили даже лосятам.Видео: Роев ручей.

В знойный день под солнцем от капель даже образовалась радуга. Так что лосятам организовали не только бодрящий душ, но и маленькое природное шоу. Эмоций было – нет, не море – радуга!

Маленькое чудо: бежим на радугу. Фото: стоп-кадр Роев ручей.

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