2020-07-07T04:22:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 7 июля 2020: почти 10 тысяч заболевших, вылечили больше 5 тысяч

Мы подготовили для вас последние новости о коронавирусе в Красноярске на 7 июля
Ася ЖУКОВА
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Коронавирус в Красноярске, последние новости на 7 июля 2020: почти 10 тысяч заболевших, вылечили больше 5 тысяч.Коронавирус в Красноярске, последние новости на 7 июля 2020: почти 10 тысяч заболевших, вылечили больше 5 тысяч.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на 7 июля 2020 года, количество заразившихся коронавирусом в Красноярске и крае приблизилось к 10 тысячам. Сейчас их 9716. За минувшие сутки был зарегистрирован 131 случай заболевания, из них 97 в Красноярске. Темп прироста - 1,4 %.

География распространения COVID-19 – 55 городов и районов края. Больше всего заболевших в Красноярске – 6269, Северо-Енисейском районе – 1320, Норильске – 264, Ачинске – 191, Березовском районе – 145. В Бирилюсском, Тюхтетском и Казачинском – по одному случаю.

За все время врачи вылечили 5143 (+126 в сутки). Погибли 164 (+0 в сутки). Под медицинским наблюдением на дому – 1827, взято за день 165. Снято с контроля 21363, за сутки 188.

Всего проведено тестов на коронавирус – 429 520, за сутки 3090.

Круглосуточная «горячая линия»: 8 (800) 100-56-53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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