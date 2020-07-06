2020-07-06T15:12:57+03:00
Происшествия

«Учу дебилов, как ты»: пойманная за рулем пьяной учительница поставила оценки полицейским

После такого «урока» педагогу из Саяногорска грозит штраф и лишение прав [видео]
Ася ЖУКОВА
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В Сибири пойманная за рулем пьяной учительница выставила оценки полицейским.В Сибири пойманная за рулем пьяной учительница выставила оценки полицейским.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Нетривиальная история произошла в городке Саяногорске (Хакасия) буквально на днях: здесь учительницу начальных классов… задержали за пьяную езду.

- Вы бес-пре-дел просто делаете! - женщина в яркой куртке заплетающимся языком возмущается на камеру. – М-м-могу к а-а-абдвокату обратиться!

В Саяногорске (Хакасия) пойманная за рулем пьяной учительница обругала полицейских.Видео: МВД России по РХ.! другой источник

Правда, вряд ли поможет. Ведь нетрезвого педагога поймали, что называется, прямо на горячем. Около полуночи в дежурную часть полиции Саяногорска позвонил кто-то из прохожих: во дворе дома в Заводском микрорайоне,11 за рулем ВАЗ 21070 – пьяный водитель.

На место выехал экипаж ГИБДД. Представляете, какова была реакция полицейских, когда тем самым водителем оказалась женщина 45 лет, да еще и учительница. Причем проходить медицинское освидетельствование отказалась наотрез. Мотивировав это тем, что машиной ... не управляла.

- Документы покажите, пожалуйста! – обратился к ней инспектор.

- Я-а-а… не могу его развернуть, - протянула дама.

Дальше больше: в полицейском авто устроила целый спектакль.

- Я даже ничего не сделала, что вы не даете к адвокату обратиться! – деланно негодовала она. – Прико-о-о-л! Вы нарушили мое правило, потому что я ничего не сделала.

Следом разбор полетов приобрел неожиданный оборот:

- Я двигалась в машине, которая… не двигалась, - клялась педагог. – Эти вот… нарушают мои правила. Отда-а-ай мой зонтик! Деби-илы… Я учу де-тей, дебилов таких, как ты, понял?!

Ну, как не понять. По итогу на пьяную учительницу за рулем составили административный протокол, автомобиль забрали на штрафстоянку. Теперь он ей понадобится нескоро: за пьяную езду педагогу грозит до двух лет лишения прав и 30 тысяч штрафа.

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- Прогнозы строить сложно, но я верю в лучшее. Маму жалко, она сильно переживает, это все длится уже больше года, - сказал «КП» 49-летний учитель математики Валерий Сыропятов и, вздохнув, вошел в зал суда.

В понедельник в Орджоникидзевском суде Перми педагогу вынесли приговор по статье «Насильственные действия сексуального характера». Приговор – 9 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

Эта некрасивая история случилась в марте прошлого года в одной из школ Перми. Со слов педагога, выглядела она так (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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