День семьи, любви и верности в Красноярске: программа праздника

В 2008 году в России появился замечательный праздник - Всероссийский день семьи, любви и верности, который совершенно не случайно отмечается 8 июля. В этот день уже около 780 лет православные почитают память святых благоверных Петра и Февронии Муромских - покровителей семейного счастья, любви и верности. Раньше на Руси был красивый обычай - праздновать помолвку в День Петра и Февронии. Сейчас многие выбирают этот день для свадьбы.

День семьи, любви и верности – относительно новый праздник для красноярцев, но определенные традиции и символ, ромашка, уже есть. Есть в городе и памятник Петру и Февронии. Однако в этом году почти все события пройдут онлайн.

Итак, как провести этот день всей семьей?

Культурно-исторический центр «Успенский»

Праздник пройдет в режиме видеоформата

8 июля, 11:00-12:00

Мастер-класс по изготовлению традиционной русской игрушки из ткани «Неразлучники»

8 июля, 12:00-13:00

Мастер-класс по живописи акварелью «Семейное гнездышко»

8 июля, 13:00-14:00

Мастер-класс по изготовлению из полимерной глины брошки «Ромашка».

8 июля, 14:00-16:00

Кинолекторий «День памяти святых Петра и Февронии» с показом документального фильма «Пётр и Феврония. История вечной любви», автор фильма — А. Виденмеер, Первый канал, 2008 г. и анимационного фильма для детей «Сказ о Петре и Февронии», автор — Ю. Рязанов, 2017 г

8 июля, 16:00-17:00

Кинолекторий «День памяти святых Петра и Февронии» с показом анимационного фильма «Сказ о Петре и Февронии».

8 июля, 17:00-18:00

Творческая встреча-концерт Сибирского мужского хора. В программе творческой встречи - концерта Сибирского мужского хора прозвучат духовные произведения русских композиторов.

В группах КИЦ «Успенский» Вконтакте, Фэйсбук, Одноклассники

Сетевая акция «Любовь и верность в песнях и стихах»

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина г. Минусинска приглашает принять участие в акции, посвященной Дню семьи, любви и верности.

Принять участие в акции просто: в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук найти страницу акции и разместить в одной из этих групп праздничный пост из поэтических произведений или песен, в которых есть слова: «любовь», «верность», «семья» с хэштегами #Любовьиверность #стихипесни #библиотекаПушкина

При использовании текста стихотворения или песни желательно указать название, фамилию автора, композитора.

Электронные дипломы участникам акции будут высланы в личном сообщении.

Акция будет проходить до 10 июля.

День семьи, любви и верности в кинотеатре «Мечта»

В программе: интернет-акция, мастер-класс, кинопоказ.

Перед праздником красноярцам предлагают поучаствовать в акции «Семейный альбом». Суть в следующем: надо поделиться в социальных сетях фотографиями из семейного архива и рассказать необычную историю семейных взаимоотношений. Публикуйте истории на своих страницах в соцсетях под хэштегами #krasmechta #СемьяМечты.

8 июля выберут самые интересные и трогательные истории, и наградят участников памятными подарками.

Также в этот день в 14:00 в профиле кинотеатра в Instagram пройдет творческий мастер-класс. Расскажут и покажут, как с помощью бумаги, картона и клея создать герб своей семьи.

Завершится праздник в автокинотеатре. На парковке кинотеатра «Мечта» под открытым небом покажут фильм «Счастье — это...». Уникальный для российского кинематографа проект, в котором студия Disney предоставила слово молодым, пока еще не широко известным, но очень талантливым режиссерам и сценаристам. В ленте собраны несколько историй, каждая из которых имеет добрый финал и по-своему доказывает, что все достойны счастья.

Площадка рассчитана на 30 машино-мест. Количество зрителей в автомобиле не ограничено. Начало сеанса в 23.00. Заезд на парковку начнется за 30 минут до сеанса.

Показ пройдет бесплатно, но необходима предварительная регистрация на сайте кинотеатра.