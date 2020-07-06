Коронавирус в Красноярске, последние новости на 6 июля 2020: всего заразившихся 9585 человек

По данным оперативного штаба на утро 6 июля общее количество зараженных COVID-19 в Красноярске и крае достигло 9 585 человек, за последние сутки – 133 человека. Большая часть подтвержденных случаев приходится на краевой центр 92 случая за сутки, 6172 – всего. На втором месте Северо-Енисейский район – 1320, на третьем Норильск – 238 человек, за последние сутки плюс 16 человек.

Общее число погибших в регионе - 164 человека. Вирус распространился по 55 районам края. Выздоровели за все время 5017 человек, из них 97 за последние сутки. Темп прироста за сутки – 1,4 %. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 426 430, из них за последние сутки – 9256. Под наблюдением 1850 человек (+152 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 139.

Оперштаб сообщает, что среди заболевших – люди разных возрастов. Есть и совсем малыши до года - таких 39 человек, есть и те, кому за 65 – таких 167 человек. По данным Минздрава, около 80 % пациентов в крае болеют Covid-19 бессимптомно или в легкой форме. Для них организовано амбулаторное лечение, их курируют врачи поликлиник. Под наблюдением на дому остаются более 2000 жителей края. Для пациентов, наблюдающихся амбулаторно, при поликлиниках открыты контактные центры, специалисты которых в рабочие часы консультируют по вопросам, связанным с COVID-19.

Круглосуточная горячая линия по коронавирусу - 8 800 100 56 53.