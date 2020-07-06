Названа предварительная причина ДТП с перевернувшимся автобусом в Красноярском крае, где пострадали два человека

Следователи, представители ГИБДД и ГУ МВД по Красноярскому краю продолжают выяснять причины, по которым случилась авария с рейсовым автобусом, следовавшим из Красноярска в районный центр Агинское. Напомним, это был обычный маршрут, выполнявший в понедельник, 6 июля, рейс на территории края. В нем находились 16 человек, на 942 километре автодороги Р-255 водитель совершил «крутой маневр», автобус перевернулся. По предварительным (неофициальным) данным, это могло случиться из-за превышения скорости и одновременно каких-то резких действий на дороге, - машину занесло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/789028" frameborder="0"></iframe> ДТП Красноярский край, Уярский, 6.07.2020. Видео ГИБДД.

- Перепугались, все случилось очень быстро, - рассказывают пассажиры. - Просто не успели опомниться, - раз, - и все полетело. Вот как, оказывается, это происходит в секунды. Потом выбирались, помогали друг другу конечно, было страшно. Вроде все обошлось, не все целы, но никто не погиб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/789029" frameborder="0"></iframe> ДТП Красноярский край, Уярский, 6.07.2020. Видео ГИБДД-2.

- В автобусе находились 16 человек (в том числе два ребёнка), - прокомментировали в ГУ МВД Красноярского края. - По первым данным с места ДТП, пострадало два человека, из них один осмотрен, от госпитализации отказался, второй доставлен на машине скорой помощи в ЦРБ Уярского района. К счастью, он серьезно не пострадал, медики уже оценили его состояние как средней тяжести.

По предварительным данным водитель совершил крутой маневр. Фото: ГИБДД края

- Сотрудники ДПС провели освидетельствование 40-летнего водителя автобуса, признаков опьянения у него не обнаружено, - добавляют в МЧС по Красноярскому краю. - На месте дорожно-транспортного происшествия работал наряд ДПС и следственно-оперативная группа МО МВД России «Уярский». Устанавливаются обстоятельства, послужившие причиной ДТП. Федеральная трасса не перекрывалась.

В автобусе было 16 человек. Фото: ГИБДД края