В Якутии появится новый заповедник – «Медвежьи острова»

Якутия – самый крупный регион России и вместе с тем малоосвоенный из-за размера территории и особенностей своего климата. Во многом благодаря такой географической изоляции от человека в Якутии обитают редкие и исчезающие виды птиц и зверей. По данным ученых отмечено 27 видов животных и 8 видов растений, которые включены в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Якутии нового заповедника под названием «Медвежьи острова» в дельте реки Колымы, которая позволит сохранить нетронутой среду обитания для всех охраняемых представителей флоры и фауны. Таких, как белый медведь, белый журавль стерх и канадский журавль, малый лебедь, розовая чайка, очковая гага, росомаха, овцебык, песец, моржи и сивухи и другие.

В новый заповедник войдут тундровые ландшфты Индигиро-Колымской низменности, а также архипелаг Медвежьи острова с прилегающей акваторией Восточно-Сибирского моря. В границы заповедника включат государственные природные биологические заказники регионального значения «Чайгургино» и «Курдигино-Крестовая». Общая площадь нового заповедника составит свыше 815 тысяч гектаров, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

На указанной территории не ведется хозяйственная деятельность, нет промышленности и добычи полезных ископаемых. Вокруг проживают преимущественно коренные малочисленные народы севера.

Подготовкой всех документов займется Министерство природы России, до февраля 2021 года их необходимо будет направить в Росреестр для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об установлении границ.