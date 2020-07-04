2020-07-04T05:23:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 4 июля 2020: в числе заболевших 39 малышей до года

Мы подготовили для вас последние новости о коронавирусе в Красноярске на 4 июля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Коронавирус в Красноярске, последние новости на 4 июля 2020Коронавирус в Красноярске, последние новости на 4 июля 2020Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на утро 4 июля в Красноярском крае официально зарегистрировано 9 316 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Таким образом количество зараженных за сутки увеличилось на 135 человек. На лечении находятся 4 462 человека. Выздоровевших всего – 4708, за последние сутки выписаны 191 пациент. И, к сожалению, количество летальных исходов у пациентов с COVID-19 составило уже 146, за сутки 9 новых смертей.

Темп прироста за сутки – 1,5 %. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 407 565, из них за последние сутки – 5990. Под наблюдением 1 794 человека, за сутки прибавилось 173 человека. Снято с наблюдения за последние сутки – 89.

По количеству заболевших лидирует Красноярск – 6009, за сутки 76. Затем:

- Северо-Енисейский район – 1318 (+ 2)

- Норильск – 221 (+0)

- Ачинск – 186 (+21)

- Берёзовский район – 137 (+0)

- Емельяновский район – 115 (+ 2)

- ЗАТО Железногорск – 113 (+ 0)

- Канск – 106 (+ 3)

- Минусинск – 85 (+ 0)

- Дивногорск – 82 (+ 3)

И другие по убывающей.

Распределение больных по течению заболевания и формам тяжести:

- Бессимптомные – 4221

- Легкая степень тяжести – 1599

- Средняя степень тяжести – 3254

- Тяжелая форма – 242.

Распределение по возрастным группам:

- до 1 года – 39 человек

- 1-6 лет – 255 человек

- 7-14 лет – 295 человек

- 15-17 лет – 113 человек

- 18-29 лет – 1428 человек

- 30-49 лет – 3607 человек

- 50-64 лет – 2412 человек

- старше 65 лет – 1167 человек.

Телефон горячей линии: 8-800-100-53-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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