Мобильное приложение для контроля работы мусоровозов внедрила Красноярская рециклинговая компания

Специалисты компании и специализированной IT-организации разработали мобильное приложение, которое поможет контролировать работу мусоровозов на маршруте. Благодаря этой программе левобережный оператор оперативно, в режиме реального времени, контролирует процесс вывоза мусора в своей технологической зоне. Необходимости в заполнении бумажных маршрутных листов и отчётов больше нет.

Экипажи мусоровозов уже получили служебные смартфоны, на которые установлено приложение. Водители прошли инструктаж.

«Сначала они опасались, что дополнительные операции будут отнимать много времени. Но сейчас отмечают, что работать с приложением быстро и удобно. Водитель фиксирует ситуацию на площадке до погрузки мусора и после окончания работы и заносит информацию в систему. Поскольку он не занят непосредственно в погрузке, время присутствия на каждой точке сбора ТКО не увеличивается», – рассказал заместитель директора компании-перевозчика «Экопроект» Станислав Шалимов.

Как пояснил исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким, внедрение мобильного приложения – это очередной этап автоматизации процессов работы регоператора.

«Мы автоматизируем все направления работы компании. Внедрение мобильного приложения – ещё один шаг в процессе оптимизации транспортировки мусора. Ранее мы ввели электронные путевые листы, оборудовали автомобили системой ГЛОНАСС», – пояснил Игорь Ким.

Информация, которую водитель вносит в приложение, попадает в единый информационный центр. Фиксируется не только состояние самой площадки для сбора ТКО, но и целостность баков, наличие крупногабаритного мусора или отходов, не относящихся к ТКО. Также через приложение передаётся информация о проблемах на маршруте, например, об отсутствии доступа к контейнерной площадке из-за шлагбаума или припаркованных машин.

Заместитель директора компании-перевозчика «Экопроект» Станислав Шалимов. Фото: Сергей Токарев

Сейчас в систему внесены геолокации всех точек сбора ТКО на левобережье Красноярска – в Центральном, Железнодорожном, Советском и Октябрьском районах горда. В ближайшее время к работе с приложением приступят подрядчики «КРК» в Сухобузимском, Большемуртинском, Емельяновском районах и посёлке Кедровом,– эти территории также входят в зону ответственности левобережного оператора.

Игорь Ким добавил, что сейчас специалисты «КРК» разрабатывают ещё одно мобильное приложение с возможностью обратной связи, на этот раз для получателей услуги – горожан. Планируется, что оно будет готово в конце 2020 года. Жители левобережной технологической зоны смогут отслеживать вывоз отходов и перемещение мусоровозов, сообщать о возникающих вопросах в работе мусоровозов, направлять региональному оператору обращения.

Подробный реестр точек сбора ТКО размещён на сайте регионального оператора kras-tko.ru в разделе «Площадки сбора ТКО».