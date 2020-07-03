Большой фестиваль мультфильмов открыт: как стать зрителем, и что никак нельзя пропустить

Сегодня мы узнали у программного директора БМФ Дины Годер, в чем особенности фестиваля 2020 года, как стать его зрителем и что нужно посмотреть обязательно, отложив все дела.

- Дина, расскажите, как стать зрителем фестиваля, можно ли пройти регистрацию, когда он уже начнется?

- Фестиваль пройдёт на сайте www.multfest.ru, где каждый желающий, пройдя несложную регистрацию, сможет посмотреть всю программу фестиваля, а также зарегистрироваться для участия в видеоконференциях, лекциях и «Фабрике мультфильмов». Количество участников будет ограничено только на мастер-классах «Фабрики мультфильмов», где потребуется выбрать удобную дату и время мастер-класса.

А зрителем вы сможете стать в любой день фестиваля, когда вам удобно, у нас нет ограничений, Это бесплатно и можно делать через соцсети или на сайте https://online.multfest.ru

Благодаря стратегическому партнеру фестиваля, Фонду Михаила Прохорова, показы будут бесплатными.

- Будут ли доступны встречи с режиссерами и программы после окончания фестиваля? Если да, то как долго они будут в доступе и где смотреть?

- Фильмы после окончания фестиваля смотреть уже будет невозможно, но само описание программ и отдельных фильмов сохранится в нашем архиве, как сохраняется архив всех наших фестивалей. И если вы хотите вспомнить название, имя режиссера фильма, который вы видели, или освежить в памяти сюжет и дизайн – это всегда можно будет сделать. Но запись встреч с режиссерами, которые будут происходить в прямом эфире, мы сохраним, и они со следующего дня после стрима появятся и на нашем Youtube-канале, и в социальных сетях фестиваля.

- Ваши прогнозы и ожидания по зрителям? Есть ли плюсы онлайн-формата, которые вы уже видите? Минусы?

- Прогнозировать что-то трудно, это слишком новый формат, но мы надеемся, что за счет того, что к нам присоединятся регионы России, где БФМ никогда не был, зрителей будет больше обычного. В этом и есть плюсы онлайна, мы давно искали возможность рассказать о современной авторской анимации и показать ее в тех местах, где фестивалей не бывает, но люди-то там живут, и хочется, чтобы дети, да и взрослые имели возможность видеть настоящее сегодняшнее искусство, а не только старое или низкопробное. Ну, а минусы онлайна очевидны: любой фестиваль хорош тем, что на нем встречаются люди с похожими интересами, им есть о чем друг с другом поговорить. Да и смотреть хорошее кино в большом зале, где все хором хохочут или одновременно замирают – огромное удовольствие, не похожее на то, что мы испытываем дома перед телевизором.

- Если фестиваль пройдет удачно, будет ли он продолжаться в онлайн-формате? Это обсуждается?

- Нет, пока мы это не обсуждаем, сразу после этого фестиваля мы вступим в активную стадию подготовки нашей новой осенней программы XIV БФМ. Мы очень надеемся, что он будет оффлайн. Но этот опыт онлайна, особенно, если он окажется удачным, нам, конечно, пригодится.

- Вам, по разным соображениям, наверное, сложно выделить топ-пять фильмов, которые невозможно пропустить, но все же очень хочется спросить об этом и услышать ответ.

- Конечно, сложно выбрать, хочется рекомендовать все, ведь большая часть фильмов, которые мы покажем, новые, они еще ездят по фестивалям и в сети их можно будет увидеть не скоро. Я всем очень советую в первую очередь посмотреть наши полнометражные картины – там есть и детские, и взрослые, это очень хорошая подборка фильмов, которые не будут в нашем прокате и здорово сейчас увидеть их, да еще с русским переводом. Что касается российских короткометражных премьер, то обязательно увидеть хотя бы три из них: последний фильм нашего оскаровского номинанта Константина Бронзита «Он не может жить без космоса», фильм Дины Великовской «Узы», нарисованный 3Dручкой, чего никто до нее не делал, и фильм Дарьи Кащеевой «Дочь», снятый в пражской киношколе и получивший все призы, какие только бывают, включая студенческого Оскара и номинацию на «большого» Оскара в этом году. Это все для взрослых. Из зарубежной программы новых короткометражек «Победители» выбрать еще труднее, но там я бы назвала самые призовые фильмы прошлого года: «Незабываемое» и «Кислотный дождь», они тоже для взрослых.