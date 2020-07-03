Предприниматель из «деревни посреди нигде» научила норильских школьников бизнесу с нуля

Форум SVET ON для подростков 12–18 лет проходил под девизом «Ученье – свет, а неученье нам не нужно!», он для тех, кто готов развивать свои навыки в четырех направлениях: Startup — молодежное предпринимательство, или как начать свое дело; Volunteering — волонтерство как старт карьеры и стиль жизни; Engineering — инженерное будущее, перспективная наука и изобретательство; Technologies — диджитал, соцсети, блогеры и популярность в интернете;

«Каждая буква в названии форума [SVEТ] отражает профессиональные тренды для развития компетенций. Мы надеемся, что компания включит [ON] новые возможности для подростков и молодежи в наших регионах», — пояснила суть форума директор департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко.

Экспертами онлайн-форума SVET ON выступили профессионалы в своем деле: летчик-космонавт, герой Российской Федерации Сергей Рязанский, актер театра и кино Антон Богданов, социальный предприниматель Гузель Санжапова, SMM-эксперт Павел Гуров, художница с многомиллионной аудиторией Эллен Шейдлин. Также спикерами форума, организованного «Норникелем», стали предприниматели, корпоративные волонтеры и школьники из Норильска, Читы, Мончегорска, Заполярного, Никеля и Москвы.

Фото vk.com/sveton_forum

Форум в цифрах и фактах

В этом году на форум поступило больше 400 заявок на участие, из них на форуме в Zoom оказались 120 ребят. Форум продолжался три дня, и за это время выступили более 30 экспертов, а участники задали сотни вопросов и написали тысячи комментариев.

Одновременно в SVET ON участвовали Норильск, Дудинка, Чита, Газимурский завод, Мончегорск, Никель, Заполярный, Мурманск, Москва, Питер, Нижний Новгород, Калуга, Ульяновск, Казань, Ростов-на-Дону, Таганрог, Малый Турыш и Буэнос-Айрос! И это только в Zoom! А Вконтакте присоединились еще несколько сотен зрителей со всего мира.

Но самое главное, что основные лекции можно послушать и сейчас, после окончание форума, и они будут интересны не только подросткам! Более подробную информацию о треках, программе, спикерах можно найти на страницах соцсетей:

«ВКонтакте»: https://vk.com/sveton_forum

Instagram: https://www.instagram.com/sveton_forum

Например, летчик-космонавт Сергей Рязанский рассказал, как стать лидером в любом деле. А на вопрос о том, чего больше всего боятся бизнесмены, ответили CEO и основатель школы цифрового творчества «Кодабра» Дарья Абрамова и руководитель службы доставки питьевой воды «Живая вода» Андрей Сергеев.

Заместитель председателя Молодёжного инициативного центра Ульяновска Мария Калашникова, она координирует проект МИЦ "Хочу помогать", рассказала ребятам о первых шагах в волонтерстве. Мария поделилась с «Комсомольской правдой»-Красноярск» своими впечатлениями от форума:

- Участники очень активные, заинтересованные в волонтерстве и помощи людям, животным, природе. На мастер-классе я рассказала о том, что нужно делать и на что обратить внимание, если хочешь стать волонтером и совершать добрые дела. Было много вопросов о моих жизненных историях, связанных с добровольчеством.

Пять шагов в будущее: начни с себя!

Одним из спикеров форума стала Гузель Санжапова, которая начала производство крем-меда с ягодами и сделала это настолько успешно, что в итоге вернула к жизни целую уральскую деревню!

Выпускница факультета международных отношений МГУ, отличница, она ушла с престижной работы, чтобы помочь папе сохранить пасеку, а через пять лет оборот семейного бизнеса составил 21 млн рублей.

И все это - в деревне Малый Турыш в 200 км от Екатеринбурга, как говорит Гузель, «в деревне посреди нигде»!

Кстати, свою трансляцию Гузель вела прямо с поля, она стояла на фоне строящегося общественного центра, который здесь возводят для туристов уже два года. Сюда будут приезжать люди, проводить здесь время и этот центр покажет, куда двигаться дальше:

- Мы поймем, или нам развивать производство новых видов продукции, например, сыра, или лучше сделать еще одну деревню.

Гузель поделилась со школьниками историей своего проекта, рассказала, как она ведет бизнес, где ищет поддержку и почему так важно общаться со своими покупателями.

И хотя она родилась, росла и училась в крупных городах, Екатеринбурге и Москве, бизнес построила именно в деревне:

- В деревне есть и слава, и деньги, и при этом можно быть честным и настоящим человеком, - считает Гузель и подтверждает свои слова успешным бизнесом.

Это еще и хорошая человеческая история: в детстве ее, ребенка-инвалида, поддержали родители, а сейчас она поддерживает их.

После онлайн-встречи с Гузель Санжаповой участники форума предлагали свои пять шагов в будущее. Простых, но эффективных и реальных. И многие писали, что все большие дела начинаются с малых. Вот только несколько таких шагов

Даша Коваль

1. Встать с дивана

2. Собрать команду для летней уборки озера

3. Очистить берег озера

4. Найти мусорные баки, расставить по берегу.

5. Придумать, что будем делать завтра.

P.s. Меня очень сильно вдохновила история Гузель, поэтому я решила сделать все вышеперечисленное после того, как снимут карантин. Я еще раз убедилась, что в жизни все абсолютно реально!

Алия Акберова

Шаг №1: «Изучай мир - управляй им».

Шаг №2: Использовать исписанную бумагу в творчестве (например, в квиллинге).

Шаг №3: При походе в магазин брать с собой НЕ пластиковый пакет, а тканевой мешок.

Шаг №4: Покупать ручки, в которых возможна замена стержня.

Шаг №5: Делиться своими идеями, вдохновлять других, быть проще.

Спасибо, Гузель! Вы позволили мне осознать, что я меняю мир вокруг себя, не замечая этого!

Наша справка

Молодежный онлайн-форум SVET ON открыл летний цикл мероприятий благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель», среди которых инженерный марафон IMAKE (он уже начался), школа робототехники «Робоникель», образовательный проект «Перемена» и «Школа городских компетенций».