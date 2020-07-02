2020-07-02T19:36:56+03:00
Общество

«Перецеловал всех»: женщина спасла пекинеса, отданного хозяйкой на усыпление из-за отнявшихся лапок

Два месяца назад у Ирины умер такой же песик, она очень скучала, и тут появился Жорик [эксклюзив kp.ru]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Особенный человек для особенной собаки. Ирина, спасибо Вам! Фото: Доброе сердце. Зеленогорск.Особенный человек для особенной собаки. Ирина, спасибо Вам! Фото: Доброе сердце. Зеленогорск.
Изменить размер текста:

Тот самый случай, когда чудеса случаются… Несмотря на ни на что – расстояния и человеческую жестокость. История пекинеса Жоры началась в Зеленогорске Красноярского края. Причем печально: его нашли на берегу реки. Как оказалось, с малышом беда. Он был совсем один, к тому же приволакивал задние лапы.

Сами сделали инвалидом

Не бросишь же в такой ситуации. Подключились волонтеры из группы «Доброе сердце. Зеленогорск». Вскоре вышли на хозяйку собаки. Как выяснилось, пожилая женщина отказалась от питомца сознательно, когда тот пережил травму. Кто-то из ее гостей поднял Жорика и швырнул об пол. В результате у него парализовало заднюю часть – отнялись лапы. Живой, любопытный трехлетка стал инвалидом. Женщина уверяла: велела внука отвезти питомца в Красноярск в ветклинику, там потребовали 30 тысяч за операцию, но не дали никаких гарантий. Вот и решили избавиться, усыпить – зачем возиться?

- Грустно, что говорила, в основном, говорила о деньгах, - делятся волонтеры. – Ни разу не спросила, что с ним, не захотела вернуть. Из разговора стало ясно: Жорик жил то у одних людей, то у других друзей. А на вопрос о намерениях усыпить, хозяйка сообщила: «Мало ли, что я могла ляпнуть!». Мы лично убедились в том, что Жорику опасно жить в таких условиях. Колтуны шерсти, стертые в кровь лапки. А ведь он особенно нуждается в уходе. Спасибо ее знакомой Алене, приютившей Жору на день – вымыла и вычесала мальчишку.

Преданный хозяевами пекинес из Зеленогорска (Красноярский край) нашел новый дом. . Видео: Доброе сердце. Зеленогорск.

Совсем молодой, добрый, жизнерадостный… И никому не нужный. Как такого – усыпить? Жорик чувствует себя обычной собакой, хочет жить. Может быть, для особенного мальчишки найдется особенный человек? – зоозащитники из «Доброго сердца» кинули клич в соцсети. Причем по всей стране.

Трехлетний малыш был никому не нужен, пока не встретил своего человека. Фото: Доброе сердце. Зеленогорск.

Трехлетний малыш был никому не нужен, пока не встретил своего человека. Фото: Доброе сердце. Зеленогорск.

Особенный человек для особенной собаки

И чудо произошло. Буквально через пару дней такой человек откликнулся. Жительница Омска Ирина М. только пару месяцев назад пережила смерть питомца – тоже пекинеса, Симбы. Очень скучала. Так что история Жорика не оставила ее безучастной. Посоветовались с мужем и вместе приняли решение: будет нашим.

Так малыш покатил в Омск – за полторы тысячи километров – в свой новый дом. Кстати, переезд оплатила новая хозяйка.

Для любви и преданности полторы тысячи километров не помеха! Фото: Доброе сердце. Зеленогорск.

Для любви и преданности полторы тысячи километров не помеха! Фото: Доброе сердце. Зеленогорск.

- Нам привезли его позавчера, - рассказала Ирина корреспонденту «Комсомольской правды – Красноярск». – То, что Жорик болен, нисколько не испугало. Теперь у нас есть смысл жизни поставить малыша на ножки и радоваться вместе с ним. Будем лечить и любить!

По словам новой хозяйки Жоры, первая встреча получилась эмоциональной:

- Взяла его на руки, прижала к себе, начала целовать, а Жорик от неожиданности рыкнул. И тут же начал меня облизывать! Всю дорогу домой сидел рядом, поглядывал в окна и на меня – переживал.

Теперь у Жорика есть настоящий дом и семья - Ирина и ее муж. Фото: Доброе сердце. Зеленогорск.

Теперь у Жорика есть настоящий дом и семья - Ирина и ее муж. Фото: Доброе сердце. Зеленогорск.

Мой Симба был своенравным, характер тот еще. А Жорка – наоборот: ласковый, общительный. А уж какой любвеобильный! В первый же день исследовал весь дом, перезнакомился на улице со всеми соседями и на руках у всех посидел, облизал. Даже пытался обцеловать шокированного домашнего котика! Все в восторге от него. Я ношу Жорика на руках. Он на меня лает, требует, чтобы всегда была рядом. Мы уже свозили его в ветклинику. Предстоит обследование и лечение. Пока назначили уколы. И все же мне вторую жизнь подарили с этим малышом! Спасибо!

Маленький Жорик чувствует себя обычной собакой, несмотря на травму. И хозяева верят: когда-нибудь они обязательно поставят малыша на ножки. об. Видео: Доброе сердце. Зеленогорск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Подросток на электроскутере сбил 8-летнюю девочку на Татышеве
Число клиентов в офисах ВТБ восстановилось на 100%
ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
ВТБ в мае выдал каждый третий ипотечный кредит в России
Вслед за аномальной жарой на Красноярск надвигается гроза с градом
Плесень и кишечная палочка: масло из магазинов Красноярска проверили эксперты
7-летняя девочка с годовалым братом выпала с 4 этажа в Красноярске
Покровский собор Красноярска ждет реставрация
Машину с ребенком обстреляли в Красноярске: видео
Левобережный оператор по обращению с ТКО завершил обслуживание блок-постов на въездах в Красноярск
Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой
Разрушенное вандалами кафе для сусликов восстановят на Татышеве
Попросил стакан воды: в Красноярском крае прохожий обокрал бабушку-ветерана и потратил деньги на водку
Новое лекарство от COVID-19 поступило в больницы Красноярска и края
В Красноярске изменился режим работы травмпунктов
Красноярцев предупредили о жаре до +37
Детские лагеря в Красноярском крае будут закрыты до августа
Тува поставила двойной рекорд на голосовании по поправкам в Конституцию РФ 1 июля 2020 года
В Красноярске с 1 июля закрыт проезд грузовому транспорту на ул. Железнодорожников
Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020: комментарий председателя Избиркома Красноярского края
С дорог Красноярского края уберут бетонные блоки и КПП, установленные из-за коронавируса
В Красноярске открылся обновлённый Дом дружбы народов края
В минздраве Красноярского края прокомментировали высокую смертность от коронавируса за сутки, 17 человек
В Красноярске с 1 июля изменился режим работы травмпунктов
Голосование поправкам в конституцию 1 июля 2020 в Красноярском крае: где живут самые активные избиратели
Голосование поправкам в конституцию 1 июля 2020 в Красноярском крае: проголосовали почти половина избирателей
Победители розыгрыша Викторина2020.рф в Красноярском крае на 1 июля 2020 года: кто выиграл квартиру и машину сегодня
В Красноярском крае бабушка, переходящая дорогу, устроила аварию
В Туве и-за коронавируса продлен режим самоизоляции