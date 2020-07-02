«Перецеловал всех»: женщина спасла пекинеса, отданного хозяйкой на усыпление из-за отнявшихся лапок

Тот самый случай, когда чудеса случаются… Несмотря на ни на что – расстояния и человеческую жестокость. История пекинеса Жоры началась в Зеленогорске Красноярского края. Причем печально: его нашли на берегу реки. Как оказалось, с малышом беда. Он был совсем один, к тому же приволакивал задние лапы.

Сами сделали инвалидом

Не бросишь же в такой ситуации. Подключились волонтеры из группы «Доброе сердце. Зеленогорск». Вскоре вышли на хозяйку собаки. Как выяснилось, пожилая женщина отказалась от питомца сознательно, когда тот пережил травму. Кто-то из ее гостей поднял Жорика и швырнул об пол. В результате у него парализовало заднюю часть – отнялись лапы. Живой, любопытный трехлетка стал инвалидом. Женщина уверяла: велела внука отвезти питомца в Красноярск в ветклинику, там потребовали 30 тысяч за операцию, но не дали никаких гарантий. Вот и решили избавиться, усыпить – зачем возиться?

- Грустно, что говорила, в основном, говорила о деньгах, - делятся волонтеры. – Ни разу не спросила, что с ним, не захотела вернуть. Из разговора стало ясно: Жорик жил то у одних людей, то у других друзей. А на вопрос о намерениях усыпить, хозяйка сообщила: «Мало ли, что я могла ляпнуть!». Мы лично убедились в том, что Жорику опасно жить в таких условиях. Колтуны шерсти, стертые в кровь лапки. А ведь он особенно нуждается в уходе. Спасибо ее знакомой Алене, приютившей Жору на день – вымыла и вычесала мальчишку.

Преданный хозяевами пекинес из Зеленогорска (Красноярский край) нашел новый дом. . Видео: Доброе сердце. Зеленогорск.

Совсем молодой, добрый, жизнерадостный… И никому не нужный. Как такого – усыпить? Жорик чувствует себя обычной собакой, хочет жить. Может быть, для особенного мальчишки найдется особенный человек? – зоозащитники из «Доброго сердца» кинули клич в соцсети. Причем по всей стране.

Трехлетний малыш был никому не нужен, пока не встретил своего человека. Фото: Доброе сердце. Зеленогорск.

Особенный человек для особенной собаки

И чудо произошло. Буквально через пару дней такой человек откликнулся. Жительница Омска Ирина М. только пару месяцев назад пережила смерть питомца – тоже пекинеса, Симбы. Очень скучала. Так что история Жорика не оставила ее безучастной. Посоветовались с мужем и вместе приняли решение: будет нашим.

Так малыш покатил в Омск – за полторы тысячи километров – в свой новый дом. Кстати, переезд оплатила новая хозяйка.

Для любви и преданности полторы тысячи километров не помеха! Фото: Доброе сердце. Зеленогорск.

- Нам привезли его позавчера, - рассказала Ирина корреспонденту «Комсомольской правды – Красноярск». – То, что Жорик болен, нисколько не испугало. Теперь у нас есть смысл жизни поставить малыша на ножки и радоваться вместе с ним. Будем лечить и любить!

По словам новой хозяйки Жоры, первая встреча получилась эмоциональной:

- Взяла его на руки, прижала к себе, начала целовать, а Жорик от неожиданности рыкнул. И тут же начал меня облизывать! Всю дорогу домой сидел рядом, поглядывал в окна и на меня – переживал.

Теперь у Жорика есть настоящий дом и семья - Ирина и ее муж. Фото: Доброе сердце. Зеленогорск.

Мой Симба был своенравным, характер тот еще. А Жорка – наоборот: ласковый, общительный. А уж какой любвеобильный! В первый же день исследовал весь дом, перезнакомился на улице со всеми соседями и на руках у всех посидел, облизал. Даже пытался обцеловать шокированного домашнего котика! Все в восторге от него. Я ношу Жорика на руках. Он на меня лает, требует, чтобы всегда была рядом. Мы уже свозили его в ветклинику. Предстоит обследование и лечение. Пока назначили уколы. И все же мне вторую жизнь подарили с этим малышом! Спасибо!