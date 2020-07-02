Экстрасенс попутал: в Якутии сельчане искали дедушку в тайге по указаниям ясновидящих

История из серии «нарочно не придумаешь». 75-летний Анатолий Васильевич Иванов – местный житель села Искра (на якутском Кюренг-Ат, это примерно в сотне километров к северу от города Якутска) переполошил всю округу. В девять вечера 26 июня ушел в лес - когда-то у него был покос в нескольких километрах, сейчас он заброшен. Но дедушка, по словам родственников, захотел заглянуть на свои места «по старой памяти».

Шел ненадолго, не взял ни теплой одежды (хотя уже вечерело), ни воды, ни еды, ни спичек. Как был в рубашке и калошах, так и отправился. Но что-то пошло не так и дедушка потерял направление. Вроде вот-вот должна быть дорога на село, а он найти ее не может. В этой местности много коневодческих баз, сенокосы – но он никого не встретил.

- На поиски собрались все жители нашего села, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск глава села Мотрена Дьяконова. – Все взрослое население вышло, из соседних сел подтянулись родственники и добровольцы. У нас когда такое случается, народ всегда готов помогать. Человек 200 собралось.

Ночью дедушку искали своими силами. Утром 27 июня позвонили в полицию. На место приехал профессиональный кинолог - на двух розыскных собак была основная надежда. Но поиски внезапно осложнились...

«Вижу тень»...

Геннадий Алексеев, заместитель начальника Управления поисково-спасательных работ Службы спасения Республики Саха (Якутия), который руководил поисками, признается:

- Было бы лучше, если бы они не мешали. Местные жители послушали рекомендации экстрасенса, начали топтаться по округе, в результате все зашли в тупик. Если бы не этот экстрасенс, если бы они сразу вызвали нас, мы бы нашли мужчину намного раньше.

Айпалина, дочь деда Анатолия, уточняет: экстрасенс был не один, а даже трое, все женщины. Одна – из Якутска, вторая – из районного центра Намцы. На место не приезжали, «консультировали» сельчан дистанционно. Родственники им по мессенджеру фотографию дедушки, а ясновидящие в ответ по телефону: «Вижу, по тропке шел... слева дерево большое... солнце в спину».

Третья ясновидящая была местной. Взяла рубашку и фотографию дедушки. Ходила с ними по лесным тропинкам. «Я вижу, здесь тень его проходила, я за тенью иду» - рассказала Айпалина. Дочь считает, что женщина-экстрасенс очень помогла в поисках. Причем бескорыстно, награду не взяла.

Но по результату оказалось, что двести человек кружили вокруг своей деревни сутки, меняя направление то в одну, то в другую сторону. В результате затоптали все следы так, что служебные собаки потом не смогли ничего их обнаружить.

Спасатели приехали с оборудованием, выставили маяки. Фото: Управление поисково-спасательных работ Службы спасения Республики Саха (Якутия)

Профессиональным спасателям понадобилось всего несколько часов

И только на третий день, 29 июня, в Искру по заявке полиции приехали профессиональные спасатели с оборудованием и спецтехникой.

- Мы опросили свидетелей, кто последним видел дедушку, - говорит заместитель начальника Управления поисково-спасательных работ Геннадий Алексеев. Он руководил операцией. – Составили свою карту поиска. Первым делом запустили кинологов, но результат оказался отрицательным. Тогда по периметру квадрата поисков выставили сигнальные «Маяки», стали прочесывать лесной массив и аласы (ложбины овальной формы – прим. ред.). Запустили беспилотные летальные аппараты. А когда стемнело, выпустили дрон с тепловизором. И через несколько часов дедушку удалось обнаружить, - подвел итоги Геннадий Алексеев.

- Лес буквально весь светился термоточками, - это уже рассказ оператора беспилотника Александра Находкина. – Выделить человека в такой обстановке очень сложно. У нас уже осталось 50% заряда на последней батарее. Мы с напарником из числа волонтеров решили напоследок поднять наш «квадрик» и после ехать в базовый лагерь на подзарядку.

И вдруг на шестой минуте полета над местечком, которое местные жители называют Титиктээх (в переводе с якутского «трепещущий») на мониторе показалась маленькая продолговатая красно-зеленая точка. Дали команду дрону спуститься ниже – действительно, на земле, на боку лежал человек и отмахивался от комаров. На часах в это время было уже 2:28 ночи. Но теперь вся команда спасателей уже знала, куда им идти.

Дедушка так обессилел, что сам идти не мог. Фото: Управление поисково-спасательных работ Службы спасения Республики Саха (Якутия)

Хотел просто прогуляться

- Мы обнаружили какие-то сухие палочки, траву, кусочки бумаги. Видимо, дедушка пытался развести костер, но у него это не получилось. Грибов и ягод еще нет, поэтому он обессилел от голода, - говорил Александр Находкин. – Когда мы его с тепловизором обнаружили, мы отправились туда, не дожидаясь утра. Все-таки возраст у человека немаленький. Неизвестно, вышел бы он сам или нет.

Когда дедушка увидел людей – сразу взбодрился. Идти сам не смог, ха три дня в самом деле обессилел. Поэтому его на руках выносили до спасательного «Камаза». Но зато пока его везли, он не умолкал. Весь искусанный комарами так, что слова непросто разобрать. А он все пытается про свою жизнь поведать: и как зайцев разводил, и как на барже плавал. Видимо, настолько наскучался по людям.

Добавим, что Анатолий Васильевич сейчас находится в районной больнице. На днях его выпишут домой. Вспоминая приключения, посмеивается.