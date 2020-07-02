2020-07-02T14:54:46+03:00
Общество

Предприятия СУЭК признаны лидерами социальной эффективности в Красноярском крае

В минувшем году СУЭК направила на реализацию социальных льгот и гарантий сотрудников красноярских предприятий свыше 200 миллионов рублей
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Предприятия СУЭК признаны лидерами социальной эффективности в Красноярском краеПредприятия СУЭК признаны лидерами социальной эффективности в Красноярском краеФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярские предприятия Сибирской угольной энергетической компании стали лидерами краевого смотра-конкурса "За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства" по итогам 2019 года. Угольные разрезы СУЭК заняли весь пьедестал почета в категории "Добыча полезных ископаемых". Так, первое место в категории второй год удерживает Назаровский разрез, "серебро" конкурса – у Березовского разреза, замкнул тройку лидеров Бородинский разрез имени М.И. Щадова.

Смотр-конкурс "За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства" проводится Министерством экономики и регионального развития Красноярского края, Краевой федерацией профсоюзов и Союзом товаропроизводителей и предпринимателей региона. Среди его основных задач – выявление и распространение положительного опыта развития социального партнерства в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в организациях, на предприятиях и в муниципальных образованиях края.

Предприятия СУЭК участвуют в конкурсе ежегодно, и всегда – с высокими результатами. Как отмечает генеральный директор АО "СУЭК-Красноярск" Андрей Федоров, "успех любой компании основывается не только на производственных и финансовых показателях, но прежде всего на людях, их профессионализме и социальном климате в коллективе. Поэтому СУЭК заботится о благополучии своих сотрудников, обеспечивая им конкурентную заработную плату, объемный социальный пакет и достойные условия труда, чтобы наши люди чувствовали себя уверенно и комфортно в Компании".

Так, в 2019 году СУЭК направила на реализацию социальных льгот и гарантий сотрудников красноярских предприятий свыше 200 миллионов рублей. Перечень таких гарантий прописан в коллективных договорах, которые Компания заключает с трудовыми коллективами предприятий в лице их профсоюзных организаций каждые три года. Приоритеты в них остаются неизменными с советских времен, даже несмотря на общую смену экономического курса в государстве, – это качественный льготный отдых и оздоровление сотрудников и их семей, рост заработной платы, постоянное совершенствование условий и безопасности труда.

Значительное внимание СУЭК уделяет и социальному партнерству с городами и районами, в которых работают и проживают горняцкие семьи. На всех шахтерских территориях внедряются программы благоустройства, поддержки медицины, образования, культуры и спорта. В 2019 году масштабный проект благоустройства, в частности, стартовал при поддержке СУЭК и Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" в городе Назарово, продолжились преобразования в шахтерской столице края Бородино – там угольщики участвуют в комплексной реконструкции исторического и делового центра города.

По результатам конкурса также отмечены муниципальные образования присутствия СУЭК. Лидерами по развитию социального партнерства среди городских округов и муниципальных районов Красноярского края стали город Шарыпово и Шарыповский район, где работает Березовский угольный разрез. Победители номинации "Организация Красноярского края высокой социальной эффективности и лучших достижений в сфере развития социального партнерства"– Комплексныйцентр социального обслуживания населения г. Бородино и Центр социальной помощи семье и детям г. Шарыпово, с которыми Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" связывает многолетнее сотрудничество. А лучшие среди дошкольных учреждений края: детские сады "Колосок" и "Звездочка" из Рыбинского района.

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