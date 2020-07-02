Арт-инсталляция «Городские цветы»: художники и источники вдохновения
Художники расписали зонты, вдохновившись картинами знаменитых земляков – Василия Сурикова, Андрея Поздеева, Тойво Ряннеля.
Зонт Юлии ИвановойФото: Мария ЛЕНЦ
Источник вдохновения зонта Юлии Ивановой - акварель «Букет в стакане» Василия Сурикова. Художник был настоящим мастером-акварелистом… Зонт получился авторским, но при этом очень «суриковским». По словам Юлии Ивановой, она старалась копировать художника:
– Мы привыкли, что наш Суриков – грандиозный, брутальный, а вот его цветы, его акварели очень нежные, трепетные. Надеюсь, у меня получилось передать эти чувства.
Зонт Ирины ВерпетаФото: Мария ЛЕНЦ
Источник вдохновения зонта Ирины Верпета –пейзажи Тойво Ряннеля. На его полотнах – все великолепие сибирской природы, в которую он моментально влюбился, переехав жить в наш край из Финляндии.
- Тойво Ряннель – реалист и он импрессионистичен. Его картины - очень радостные, наполненные солнечным светом, и я старалась передать это настроение художника, - говорит Ирина Верпета.
Зонт Елены МельниковойФото: Мария ЛЕНЦ
Зонт Анны ГолощаповойФото: Мария ЛЕНЦ
Зонты Анны Голощаповой и Елены Мельниковой расписаны по мотивам «Букета» Василия Сурикова. Оба зонта получились очень разными, но при этом весьма колоритными, как и акварель Василия Ивановича.
- Его цветы – особенные. Тщательно выписанные и очень живописные, - говорят художники.
Зонт Ларисы ГавришинойФото: Мария ЛЕНЦ
Источник вдохновения зонта Ларисы Гавришиной – «Рябина» Тойво Ряннеля.
- Мне очень понравилось рисовать Тойво Ряннеля, его рябину. Мастер пейзажа, он всей душой любил Сибирь, ее невероятную природу, и это чувствуется, - говорит Лариса Гавришина, художественный куратор проекта «Городские цветы».
Зонт Симы Петриковой, серия "Цветы"Фото: Мария ЛЕНЦ
Зонт Симы Петриковой "Краски земли"Фото: Мария ЛЕНЦ
Источниками вдохновения для трех зонтов Симы Петриковой стали картины Андрея Поздеева - серия «Цветы» и «Краски земли. Луна и Солнце». Синий зонт написан по мотивам сразу нескольких работ: кроме знаменитого букета, «Декоративное панно. Тигр (автопортрет)» и «Художник».
- Андрей Поздеев – один из моих любимых художников, а копирование – способ увидеть мир глазами автора, поэтому я получила большое удовольствие, - говорит Сима Петрикова. – Цветы Поздеева – отдельные миры. Все они очень разные, как люди.
Зонт Татьяны МатвеевойФото: Мария ЛЕНЦ
Источник вдохновения зонта Татьяны Матвеевой – картина «Анфиса» Василия Сурикова, а именно цветы на платке девушки. Кстати, Анфиса – это подруга младшей дочери художника Елены, а платок, в котором позировала Анфиса, хранится в музее-усадьбе художника.
- Очень интересно было работать над зонтом, перенести на него богатые орнаменты старинного платка, - рассказывает Татьяна Матвеева. – А задача непростая - «переложить» квадратный платок на круглый зонт, придумать, как именно расположить цветы.
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ИСТОЧНИК KP.RU