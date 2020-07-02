2020-07-02T12:43:35+03:00
Общество

Арт-инсталляция «Городские цветы»: художники и источники вдохновения

«Городские цветы» - это 9 уникальных зонтов - подарок на день рождения Красноярску от компании «Ростелеком» и художников города при поддержке Издательского дома «Комсомольская правда».
Поделиться:
Находятся «Городские цветы» рядом с флагманским офисом «Ростелекома» по адресу: ул. Карла Маркса, 80.Находятся «Городские цветы» рядом с флагманским офисом «Ростелекома» по адресу: ул. Карла Маркса, 80.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Художники расписали зонты, вдохновившись картинами знаменитых земляков – Василия Сурикова, Андрея Поздеева, Тойво Ряннеля.

Зонт Юлии Ивановой Фото: Мария ЛЕНЦ

Зонт Юлии ИвановойФото: Мария ЛЕНЦ

Источник вдохновения зонта Юлии Ивановой - акварель «Букет в стакане» Василия Сурикова. Художник был настоящим мастером-акварелистом… Зонт получился авторским, но при этом очень «суриковским». По словам Юлии Ивановой, она старалась копировать художника:

– Мы привыкли, что наш Суриков – грандиозный, брутальный, а вот его цветы, его акварели очень нежные, трепетные. Надеюсь, у меня получилось передать эти чувства.

Зонт Ирины Верпета Фото: Мария ЛЕНЦ

Зонт Ирины ВерпетаФото: Мария ЛЕНЦ

Источник вдохновения зонта Ирины Верпета –пейзажи Тойво Ряннеля. На его полотнах – все великолепие сибирской природы, в которую он моментально влюбился, переехав жить в наш край из Финляндии.

- Тойво Ряннель – реалист и он импрессионистичен. Его картины - очень радостные, наполненные солнечным светом, и я старалась передать это настроение художника, - говорит Ирина Верпета.

Зонт Елены Мельниковой Фото: Мария ЛЕНЦ

Зонт Елены МельниковойФото: Мария ЛЕНЦ

Зонт Анны Голощаповой Фото: Мария ЛЕНЦ

Зонт Анны ГолощаповойФото: Мария ЛЕНЦ

Зонты Анны Голощаповой и Елены Мельниковой расписаны по мотивам «Букета» Василия Сурикова. Оба зонта получились очень разными, но при этом весьма колоритными, как и акварель Василия Ивановича.

- Его цветы – особенные. Тщательно выписанные и очень живописные, - говорят художники.

Зонт Ларисы Гавришиной Фото: Мария ЛЕНЦ

Зонт Ларисы ГавришинойФото: Мария ЛЕНЦ

Источник вдохновения зонта Ларисы Гавришиной – «Рябина» Тойво Ряннеля.

- Мне очень понравилось рисовать Тойво Ряннеля, его рябину. Мастер пейзажа, он всей душой любил Сибирь, ее невероятную природу, и это чувствуется, - говорит Лариса Гавришина, художественный куратор проекта «Городские цветы».

Зонт Симы Петриковой, серия "Цветы" Фото: Мария ЛЕНЦ

Зонт Симы Петриковой, серия "Цветы"Фото: Мария ЛЕНЦ

Зонт Симы Петриковой "Краски земли" Фото: Мария ЛЕНЦ

Зонт Симы Петриковой "Краски земли"Фото: Мария ЛЕНЦ

Источниками вдохновения для трех зонтов Симы Петриковой стали картины Андрея Поздеева - серия «Цветы» и «Краски земли. Луна и Солнце». Синий зонт написан по мотивам сразу нескольких работ: кроме знаменитого букета, «Декоративное панно. Тигр (автопортрет)» и «Художник».

- Андрей Поздеев – один из моих любимых художников, а копирование – способ увидеть мир глазами автора, поэтому я получила большое удовольствие, - говорит Сима Петрикова. – Цветы Поздеева – отдельные миры. Все они очень разные, как люди.

Зонт Татьяны Матвеевой Фото: Мария ЛЕНЦ

Зонт Татьяны МатвеевойФото: Мария ЛЕНЦ

Источник вдохновения зонта Татьяны Матвеевой – картина «Анфиса» Василия Сурикова, а именно цветы на платке девушки. Кстати, Анфиса – это подруга младшей дочери художника Елены, а платок, в котором позировала Анфиса, хранится в музее-усадьбе художника.

- Очень интересно было работать над зонтом, перенести на него богатые орнаменты старинного платка, - рассказывает Татьяна Матвеева. – А задача непростая - «переложить» квадратный платок на круглый зонт, придумать, как именно расположить цветы.

Подробнее о «Городских цветах» читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Из-за них нам грозит второй круг изоляции»: в тольяттинском спортклубе два дня подряд устраивали массовые вечеринки
Организаторы тусовки вызвали негодование у мэра города Сергея Анташева, заявившего, что несмотря на послабления, ситуация с коронавирусом остается тяжелой [Видео]
Юристы: технология блокчейна будто специально создана для голосований
В России завершается голосование по поправкам к Конституции. Жители двух субъектов Федерации — Москвы и Нижегородской области — с 25 по 30 июня имели возможность проголосовать дистанционно, через интернет
Новости 24
Плесень и кишечная палочка: масло из магазинов Красноярска проверили эксперты
7-летняя девочка с годовалым братом выпала с 4 этажа в Красноярске
Покровский собор Красноярска ждет реставрация
Машину с ребенком обстреляли в Красноярске: видео
Левобережный оператор по обращению с ТКО завершил обслуживание блок-постов на въездах в Красноярск
Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой
Разрушенное вандалами кафе для сусликов восстановят на Татышеве
Попросил стакан воды: в Красноярском крае прохожий обокрал бабушку-ветерана и потратил деньги на водку
Новое лекарство от COVID-19 поступило в больницы Красноярска и края
В Красноярске изменился режим работы травмпунктов
Красноярцев предупредили о жаре до +37
Детские лагеря в Красноярском крае будут закрыты до августа
Тува поставила двойной рекорд на голосовании по поправкам в Конституцию РФ 1 июля 2020 года
В Красноярске с 1 июля закрыт проезд грузовому транспорту на ул. Железнодорожников
Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020: комментарий председателя Избиркома Красноярского края
С дорог Красноярского края уберут бетонные блоки и КПП, установленные из-за коронавируса
В Красноярске открылся обновлённый Дом дружбы народов края
В минздраве Красноярского края прокомментировали высокую смертность от коронавируса за сутки, 17 человек
В Красноярске с 1 июля изменился режим работы травмпунктов
Голосование поправкам в конституцию 1 июля 2020 в Красноярском крае: где живут самые активные избиратели
Голосование поправкам в конституцию 1 июля 2020 в Красноярском крае: проголосовали почти половина избирателей
Победители розыгрыша Викторина2020.рф в Красноярском крае на 1 июля 2020 года: кто выиграл квартиру и машину сегодня
В Красноярском крае бабушка, переходящая дорогу, устроила аварию
В Туве и-за коронавируса продлен режим самоизоляции