2020-07-02T11:20:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 2 июля 2020 года: за сутки заболели 137

Рассказываем о новых случаях заражения COVID-19 в Красноярске и крае на 2 июля 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 2 июля 2020 года.Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 2 июля 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на 14 часов 2 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае достигло 9181. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 137 человек, из них в Красноярске 80. Темп прироста составил 1,5%.

Новая коронавирусная инфекция проникла в 55 городов и районов края. За весь период пандемии врачи вылечили 4517 (+ 389 за сутки). Погибли 137 (+ 0 за сутки).

Данные по районам и городам края.

Данные по районам и городам края.

Под медицинским наблюдением на дому 1710, в том числе за последние сутки взято 149. Снято с контроля 20814, за последние сутки 84.

Всего проведено тестов на коронавирус 401 575, за сутки 8233.

Круглосуточная горячая линия 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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