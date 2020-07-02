Коронавирус в Красноярске, последние новости на 2 июля 2020 года: число заразившихся COVID превысило 9 тысяч, за сутки умерли 17

По данным оперативного штаба на утро 2 июля 2020 года, количество заболевших коронавирусом в Красноярске и крае превысило 9 тысяч человек. Всего COVID-19 заразились 9044, за минувшие сутки зарегистрировано 140 случаев. Из них 106 в Красноярске. Таким образом, темп прироста за сутки – 1,5%.

География распространения новой инфекции – 55 городов и районов края. За все время врачи вылечили 4128 (+301 за сутки). Погибли 137 человек.

Причем за прошедший день, 1 июля, зафиксировано сразу 17 смертельных случаев. Увы, это печальный рекорд за период пандемии.

- На минувшей неделе край находился на пике заболеваемости, было много тяжелых пациентов, - прокомментировали в минздраве региона. – За их жизнь идет долгая борьба, все скончавшиеся - это очень тяжелые пациенты 70+ и даже 90+, заболевшие в начале пандемии, все - с хроническими сопутствующими заболеваниями, они долго находились на ИВЛ, но организм не справился, несмотря на лечение. Все скончались в Красноярске, в стационарах. На ИВЛ остаются 53 пациента, постепенно будет снижаться и эта цифра, но для этого требуется время.

Под медицинским наблюдением на дому 1645 человек, за последние сутки взят 161. Снято с контроля 20730, за сутки 78.

Всего проведено тестов на коронавирус 393 342, за сутки 7603.

Круглосуточная «горячая линия» по борьбе с COVID - 8 800 100 56 53.