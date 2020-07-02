Перепугался, как ребенок: тонущего лосенка спасли на Столбах под Красноярском

- Беги, малыш, беги! Ищи мамку! – в национальном парке Столбы под Красноярском спасли тонущего лосенка. Двухмесячный кроха остался жив только благодаря инспекторам.

Драма разыгралась на южной границе парка буквально на днях. Патрулируя на лодке заповедную территорию от кордона Берлы до Кандалака, инспекторы заметили неладное. В реке Мане барахтался лосенок.

Инспекторы на Столбах под Красноярском спасли тонущего лосенка. . Видео: сайт нацпарка Столбы.

Сначала малыш просто плыл вдоль скал. А потом, по-видимому, кончились силы. Стал уходить под воду: на секунду выныривал на поверхность, чтобы глотнуть воздуха, и пропадал снова. Казалось, вот-вот случится беда…

- А в этом месте как раз сильное течение и ямы, – вспоминает инспектор Вячеслав Сергиенко. – К тому же половодье, река бурлит. Мы тут же кинулись на лодке к лосенку. А, когда приблизились, сумели поднять в лодку. Он уже не дышал. Но в какой-то момент изо рта и носа хлынула вода. И малыш сделал первый вздох, за ним другой…

Спасоперация заняла не больше двух минут. Благодаря тому, что инспекторы отреагировали практически мгновенно, кроха не успел сильно наглотаться воды. А потому быстро пришел в себя.

- Совсем малыш, этого года, - улыбается инспектор Сергей Мурашов. – На вид месяца два, не больше.

Когда лосенок оклемался, решили выпустить его на волю. По словам сотрудников, у копытных очень развит материнский инстинкт. Поэтому лосиха должна была ждать где-то рядом.

Беги, малыш! Фото: нацпарк Столбы.

Лодка причалила к берегу недалеко от места, где спасли кроху. Инспекторы подождали, пока он немного успокоиться. А потом перестали удерживать… Пару секунд малыш не мог понять, что свободен. И вдруг дал стрекача, кинулся прочь из лодки. Правда, оказавшись в густой траве снова оцепенел. Навострил ушки – озирался, оглядывался на своих спасителей.

- Места должны быть знакомые! – приободрили его инспекторы. – Ну, беги, ищи мамку! Скорее всего, перепугался, как ребенок.

Малыш долго не мог понять, что теперь он свободен, опасности нет. Фото: нацпарк Столбы.

Минута, две, и лосенок скрылся в лесу. Позже оказалось: переживали за него зря. Через некоторое время инспекторы обнаружили на участке, где выпустили малыша, следы копытных. Значит, лосенок все-таки нашел маму, и все будет в порядке.