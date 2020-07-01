Коронавирус в Красноярске, последние новости на 1 июля 2020: сибирские регионы на последнем месте по доле выздоровевших

По данным оперативного штаба на 14 часов 30 июня 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярском крае возросло до 8904 (+144 за сутки). Из них 3827 вылечили (+188 за сутки), 120 умерли (+5 за сутки). По данным Роспотребнадзора темп прироста за сутки составил 1,6%. Всего случаи заболевания зарегистрированы в 55 муниципальных образованиях края. Под наблюдением врачей остаются 1562 человека +183 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 89 человек.

Данные на 30 июня 2020 года.

За все время проведено тестов на коронавирус в крае - 385 739 (+4602 за последние сутки).

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в Красноярском крае с начала пандемии выздоровели 43% людей с подтверждённым диагнозом «коронавирус» (по данным на 30 июня).

Неделю назад, 23 июня, он составлял 40%. Тем не менее Красноярский край остаётся третьим регионом в СФО с низкой долей выздоровевших от коронавируса. В СФО доля выздоровевших меньше только в Иркутской области (37%) и Республике Тыва (26%).

Самые высокие показатели в СФО в Алтайском крае и Республике Хакасия — по 72% выздоровевших от числа всех выявленных за время пандемии случаев. В Сибири успешно завершили лечение коронавируса 19 508 человек, однако показатель СФО (48%) существенно ниже общероссийского (64%) и самый низкий в России среди всех федеральных округов.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.