Озера Хакасии 2020: есть ли ограничения из-за коронавируса

Наступила самая пора активного отдыха. Далеко в этом году не поехать. Поэтому Хакасия – и так самое популярное место у сибиряков, в этом году примет еще больше гостей. Но что сегодня происходит в республике в связи с пандемией? Пускают ли вообще – в интернете ходит много слухов, что трасса перекрыта. По нашей просьба в пресс-службе республики ответили на самые важные вопросы.

Эпидемиологическая обстановка

Среднесуточный прирост заболевших (динамика, статус – рост, плато, пик)?

- Эпидемиологическая ситуация в республике стабильно напряженная, ежедневно отмечается от 30 до 40 новых случаев заражения. Коэффициент заболеваемости коронавирусом составляет 1,2. Если оценивать, скажем, по 5-бальной системе, то уровень опасности будет на 4. И если количество инфицированных растет стабильно, то количество случаев пневмонии среди пациентов с COVID-19 резко увеличилось. Пик заболеваемости мы пока не можем спрогнозировать. Последние данные на 30 июня: 1872 случая выявлено, 1264 пациента уже выздоровели.

Проблемные районы

Куда нежелательно ехать, возможно, районы (населенные пункты) где объявлен карантин?

- Карантина как такового на территории Хакасии нет. Наиболее напряженная обстановка в городе Абакане, поскольку тут большая концентрация населения. Менее напряженная в крупных населенных пунктах и районных центрах – Аскизе, Шира, Бограде, Черногорске.

Так что если едете на отдых, в частности, на озера, крупные населенные пункты лучше просто миновать.

Какой режим (до какого числа) действует на территории Хакасии Карантин, самоизоляции, масочный, частичные ограничения?

- Действует обязательный масочный режим: человек должен быть в маске везде, вне своего жилища. То есть на улице, в магазине, в общественном транспорте. И рекомендательный перчаточный режим. Отмена режима пока не планируется.

Основные ограничения

Что работает, а что нет; ношение масок (где), базы отдыха, магазины?

- Работают продуктовые магазины и рынки, аптеки, большинство непродовольственных магазинов в целом. Однако закрыты развлекательные и спортивные центры.

Территориально-пропускной режим - свободен ли въезд и выезд

Есть ли ограничения для каких-либо отдельных категорий въезжающих?

- Въезд на территорию Хакасии не запрещен. Но действует двухнедельная самоизоляция по постановлению правительства республики для жителей города Красноярска и Республики Тыва, которые приезжают в гости, на постоянное место жительство, на работу – то есть надолго. Как правило, проверяют пассажиров общественного транспорта – автобусов, поездов, самолетов. Если человек готов сидеть на самоизоляции, но ему негде – обсерватор ему предоставят. Красноярск и Республика Тыва попали в список, потому что в них неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

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Наступила самая пора активного отдыха. Далеко в этом году не поехать. Поэтому Хакасия – и так самое популярное место у сибиряков, в этом году примет еще больше гостей. Но что сегодня происходит в республике в связи с пандемией? Пускают ли вообще – в интернете ходит много слухов, что трасса перекрыта. По нашей просьба в пресс-службе республики ответили на самые важные вопросы. (Подробности)