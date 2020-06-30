2020-06-30T15:21:27+03:00
Общество

Озера Хакасии 2020: есть ли ограничения из-за коронавируса

Рассказываем, можно ли поехать отдыхать на озера Хакасии и есть ли ограничения из-за коронавируса
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Озера Хакасии идеальны для отдыха летомОзера Хакасии идеальны для отдыха летомФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Наступила самая пора активного отдыха. Далеко в этом году не поехать. Поэтому Хакасия – и так самое популярное место у сибиряков, в этом году примет еще больше гостей. Но что сегодня происходит в республике в связи с пандемией? Пускают ли вообще – в интернете ходит много слухов, что трасса перекрыта. По нашей просьба в пресс-службе республики ответили на самые важные вопросы.

Эпидемиологическая обстановка

Среднесуточный прирост заболевших (динамика, статус – рост, плато, пик)?

- Эпидемиологическая ситуация в республике стабильно напряженная, ежедневно отмечается от 30 до 40 новых случаев заражения. Коэффициент заболеваемости коронавирусом составляет 1,2. Если оценивать, скажем, по 5-бальной системе, то уровень опасности будет на 4. И если количество инфицированных растет стабильно, то количество случаев пневмонии среди пациентов с COVID-19 резко увеличилось. Пик заболеваемости мы пока не можем спрогнозировать. Последние данные на 30 июня: 1872 случая выявлено, 1264 пациента уже выздоровели.

Проблемные районы

Куда нежелательно ехать, возможно, районы (населенные пункты) где объявлен карантин?

- Карантина как такового на территории Хакасии нет. Наиболее напряженная обстановка в городе Абакане, поскольку тут большая концентрация населения. Менее напряженная в крупных населенных пунктах и районных центрах – Аскизе, Шира, Бограде, Черногорске.

Так что если едете на отдых, в частности, на озера, крупные населенные пункты лучше просто миновать.

Какой режим (до какого числа) действует на территории Хакасии Карантин, самоизоляции, масочный, частичные ограничения?

- Действует обязательный масочный режим: человек должен быть в маске везде, вне своего жилища. То есть на улице, в магазине, в общественном транспорте. И рекомендательный перчаточный режим. Отмена режима пока не планируется.

Основные ограничения

Что работает, а что нет; ношение масок (где), базы отдыха, магазины?

- Работают продуктовые магазины и рынки, аптеки, большинство непродовольственных магазинов в целом. Однако закрыты развлекательные и спортивные центры.

Территориально-пропускной режим - свободен ли въезд и выезд

Есть ли ограничения для каких-либо отдельных категорий въезжающих?

- Въезд на территорию Хакасии не запрещен. Но действует двухнедельная самоизоляция по постановлению правительства республики для жителей города Красноярска и Республики Тыва, которые приезжают в гости, на постоянное место жительство, на работу – то есть надолго. Как правило, проверяют пассажиров общественного транспорта – автобусов, поездов, самолетов. Если человек готов сидеть на самоизоляции, но ему негде – обсерватор ему предоставят. Красноярск и Республика Тыва попали в список, потому что в них неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Озера Хакасии 2020: можно ли отдыхать с палаткой на берегу водоемов

Наступила самая пора активного отдыха. Далеко в этом году не поехать. Поэтому Хакасия – и так самое популярное место у сибиряков, в этом году примет еще больше гостей. Но что сегодня происходит в республике в связи с пандемией? Пускают ли вообще – в интернете ходит много слухов, что трасса перекрыта. По нашей просьба в пресс-службе республики ответили на самые важные вопросы. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему сотрудничество с кооперативом становится оптимальным решением для улучшения жилищных условий
Сотрудничество с жилищным кооперативом позволяет приобрести квартиру наиболее выгодно, в том числе с учетом новых потребностей в улучшении жилищных условий
Стала примером самоотверженности: именем умершей девушки-волонтера назовут медицинский колледж
19-летняя Светлана Анурьева из Ульяновска умирала от рака, но до последнего помогала другим. Девушку посмертно наградил Владимир Путин, а ее имя получит колледж, в котором она училась
Все как у больших. Школьники открыли в Minecraft участок для голосования по Конституции
Не прошло и нескольких дней со старта общероссийского голосования по поправкам к Конституции, как в Minecraft, считающейся одной из самых популярных в мире сетевых многопользовательских игр, открылся собственный виртуальный участок для голосования
Новости 24
В Красноярском крае задержали начальника районного отдела ГИБДД
На любимом у красноярцев озере Большом (Парном) запретили моторные лодки и гидроциклы
Почта России в Красноярском крае подвела итоги подписной кампании на печатные издания
В Красноярске задержали автохама на «Порше»
Анатолий Быков сдал тест на коронавирус: у его соседа по камере обнаружили COVID-19
В Красноярском аэропорту утром не смогли приземлиться несколько самолетов
В Красноярске на месяц перекрывают улицу Бограда
Житель Хакасии пытался откупиться от уголовного дела попугаями
В Красноярском крае взятых в семьи детей-сирот планируют обеспечить бесплатной одеждой и обувью
На север Красноярского края перебросили 1000 лесных пожарных
Суд продлил арест Анатолию Быкову до 3 октября
Тюрьма для Барсика: рыжего кота на двое суток бросили в машине в Красноярске
На Маерчака в Красноярске закрыли «Перцы» и открыли KFC
После звонка о подозрительном предмете в центр Красноярска стянули экстренные службы